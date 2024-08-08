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Какие документы подписали Токаев и Мирзиеев, рассказали в Акорде (фото)

Опубликовано:

Касым-Жомарт Токаев и Шавкат Мирзиеев
Токаев и Мирзиеев. Фото: t.me/aqorda_resmi

Президенты Казахстана и Узбекистана Касым-Жомарт Токаев и Шавкат Мирзиеев приняли участие в подписании ряда двусторонних документов, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу Акорды.

В официальном Telegram-канале Акорды сообщили, что по итогам переговоров Касым-Жомарт Токаев и Шавкат Мирзиеев подписали следующие документы:

1. Совместное заявление президента Республики Казахстан и президента Республики Узбекистан;

2. Решение Высшего межгосударственного совета Республики Казахстан и Республики Узбекистан о дальнейшем развитии казахско-узбекского двустороннего сотрудничества;

3. Решение Высшего межгосударственного совета Республики Казахстан и Республики Узбекистан об утверждении Положения о Совете министров иностранных дел.

Кроме того, в рамках государственного визита президента Узбекистана в Казахстан подписаны следующие документы:

1. Соглашение между правительством Республики Казахстан и правительством Республики Узбекистан о режиме казахстанско-узбекской государственной границы;

2. Протокол о внесении изменений и дополнений в Протокол к Соглашению между правительством Республики Казахстан и правительством Республики Узбекистан о пунктах пропуска через казахстанско-узбекскую государственную границу от 4 сентября 2006 года;

3. Протокол о внесении изменений и дополнений в Соглашение между правительством Республики Казахстан и правительством Республики Узбекистан о международном автомобильном сообщении от 20 марта 2006 года;

4. План мероприятий по культурно-гуманитарному сотрудничеству между правительством Республики Казахстан и правительством Республики Узбекистан на 2024-2025 годы;

5. Соглашение между Министерством сельского хозяйства Республики Казахстан и Министерством сельского хозяйства Республики Узбекистан о сотрудничестве в области сельского хозяйства;

6. Протокол о взаимопонимании и сотрудничестве между Министерством национальной экономики Республики Казахстан и Министерством экономики и финансов Республики Узбекистан;

7. Протокол о сотрудничестве в сфере регулирования естественных монополий между Комитетом по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики Республики Казахстан и Комитетом по развитию конкуренции и защите прав потребителей Республики Узбекистан;

8. Соглашение между Министерством здравоохранения Республики Казахстан и Министерством здравоохранения Республики Узбекистан о сотрудничестве в области здравоохранения;

9. Протокол о сотрудничестве между Агентством по защите и развитию конкуренции Республики Казахстан и Комитетом по развитию конкуренции и защите прав потребителей Республики Узбекистан в области конкурентной политики;

10. Меморандум о взаимопонимании между Казахстанским институтом стратегических исследований при президенте Республике Казахстан и Институтом стратегических и межрегиональных исследований при Президенте Республике Узбекистан об учреждении Казахстанско-Узбекского экспертного совета;

11. Соглашение о взаимопонимании между Фондом "Отандастар" и Комитетом по межнациональным отношениям и дружественным связям с зарубежными странами при Министерстве культуры Республики Узбекистан;

12. План практических действий ("Дорожная карта") по расширению сотрудничества между акиматом Астаны и хокимиятом города Ташкента в торгово-экономической, инвестиционной и культурно-гуманитарной сферах на 2025-2026 годы.

Напомним, президент Узбекистана прибыл в Астану вчера, его лично в аэропорту встречал Касым-Жомарт Токаев. Сегодня в Акорде состоялась торжественная церемония встречи важного гостя, затем в резиденции главы государства состоялись переговоры в узком составе.

Шавкат Мирзиеев поблагодарил Касым-Жомарта Токаева за радушный прием и подчеркнул важность данного государственного визита в Казахстан.

На днях Токаев провел встречу с помощником президента Узбекистана, старшей дочерью Шавката Мирзииева Саидой Мирзиеевой. В ходе встречи были обсуждены актуальные вопросы дальнейшего продвижения многопланового партнерства между двумя странами.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/2146408-kakie-dokumenty-podpisali-tokaev-i-mirzieev-rasskazali-v-akorde/

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