Шавкат Мирзиеев выразил благодарность Касым-Жомарту Токаеву и братскому казахскому народу за вручение ему высшей государственной награды Казахстана, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

Официальный Telegram-канал Акорды сообщает, что глава государства Касым-Жомарт Токаев вручил президенту Узбекистана высшую государственную награду Республики Казахстан – орден "Алтын Қыран".

Президент подчеркнул, что в нашей стране Шавката Мирзиеева знают и уважают как подлинного лидера узбекского народа, политика международного масштаба, выдающегося государственного деятеля, внесшего неоценимый вклад в укрепление дружбы и сотрудничества наших стран.

"За годы суверенного развития между двумя государствами налажено всестороннее партнерство и стратегическое союзничество, сформирована солидная договорно-правовая база, полностью завершено оформление границ. Благодаря доверительному политическому диалогу мы динамично развиваем торгово-экономические и культурно-гуманитарные связи, тесно взаимодействуем в рамках ключевых международных структур. Одним словом, современные казахско-узбекские отношения являются образцовыми и по-настоящему братскими", – сказал Глава государства.

Шавкат Мирзиеев выразил благодарность Касым-Жомарту Токаеву и братскому казахскому народу за вручение ему высшей государственной награды Казахстана:

"Считаю эту награду высокой оценкой наших совместных усилий по укреплению многовековых уз истинной дружбы и добрососедства двух народов. Казахстан наш самый близкий, надежный и испытанный временем партнер", – отметил президент Узбекистана.

Токаев наградил Мирзиеева высшей государственной наградой Казахстана. Фото: Акорда

Токаев наградил Мирзиеевавысшей государственной наградой Казахстана. Фото: Акорда

Напомним, в рамках встречи с президентом Узбекистана Токаев отметил, что этот визит Шавката Мирзиеева в Казахстан имеет огромное значение с точки зрения придания дальнейшего импульса развитию сотрудничества и союзничества между странами.

В ходе переговоров собеседники обсудили перспективы дальнейшего укрепления взаимодействия в политической, торгово-экономической, транспортно-транзитной, инвестиционной, энергетической, аграрной, водной, культурно-гуманитарной сферах и промышленной кооперации. Рассмотрены также вопросы региональной и международной повестки дня, сообщает ведомство.

Далее Касым-Жомарт Токаев и Шавкат Мирзиеев приняли участие в заседании первого Высшего межгосударственного совета Казахстана и Узбекистана. По итогам заседания Совета был подписан ряд документов.

Напомним, утром в Акорде состоялась торжественная церемония встречи президента Узбекистана Шавката Мирзиеева, прибывшего с государственным визитом в Казахстан. Касым-Жомарт Токаев и Шавкат Мирзиеев представили друг другу членов официальных делегаций. Начальник роты почетного караула отдал президентам приветственный рапорт, прозвучали гимны двух стран.

Накануне Касым-Жомарт Токаев лично встретил Шавката Мирзиеева в столичном аэропорту. В рамках визита планируются проведение двусторонних переговоров на высшем уровне и подписание ряда важных документов.

Также ранее 5 августа президент Касым-Жомарт Токаев принял помощника президента Узбекистана Саиду Мирзиееву. В ходе встречи были обсуждены актуальные вопросы дальнейшего продвижения многопланового партнерства между двумя странами.