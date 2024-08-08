Top.Mail.Ru
Политика

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Токаев наградил Мирзиеева высшей государственной наградой Казахстана

Опубликовано:

Токаев наградил Мирзиеева орденом "Алтын Қыран"
Токаев наградил Мирзиеева орденом "Алтын Қыран". Фото: Акорда

Шавкат Мирзиеев выразил благодарность Касым-Жомарту Токаеву и братскому казахскому народу за вручение ему высшей государственной награды Казахстана, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

Официальный Telegram-канал Акорды сообщает, что глава государства Касым-Жомарт Токаев вручил президенту Узбекистана высшую государственную награду Республики Казахстан – орден "Алтын Қыран".

Президент подчеркнул, что в нашей стране Шавката Мирзиеева знают и уважают как подлинного лидера узбекского народа, политика международного масштаба, выдающегося государственного деятеля, внесшего неоценимый вклад в укрепление дружбы и сотрудничества наших стран.

"За годы суверенного развития между двумя государствами налажено всестороннее партнерство и стратегическое союзничество, сформирована солидная договорно-правовая база, полностью завершено оформление границ. Благодаря доверительному политическому диалогу мы динамично развиваем торгово-экономические и культурно-гуманитарные связи, тесно взаимодействуем в рамках ключевых международных структур. Одним словом, современные казахско-узбекские отношения являются образцовыми и по-настоящему братскими", – сказал Глава государства.

Шавкат Мирзиеев выразил благодарность Касым-Жомарту Токаеву и братскому казахскому народу за вручение ему высшей государственной награды Казахстана:

"Считаю эту награду высокой оценкой наших совместных усилий по укреплению многовековых уз истинной дружбы и добрососедства двух народов. Казахстан наш самый близкий, надежный и испытанный временем партнер", – отметил президент Узбекистана.

Токаев наградил Мирзиеева высшей государственной наградой Казахстана
Токаев наградил Мирзиеева высшей государственной наградой Казахстана. Фото: Акорда

Токаев наградил Мирзиеева высшей государственной наградой Казахстана
Токаев наградил Мирзиеевавысшей государственной наградой Казахстана. Фото: Акорда

Напомним, в рамках встречи с президентом Узбекистана Токаев отметил, что этот визит Шавката Мирзиеева в Казахстан имеет огромное значение с точки зрения придания дальнейшего импульса развитию сотрудничества и союзничества между странами.

В ходе переговоров собеседники обсудили перспективы дальнейшего укрепления взаимодействия в политической, торгово-экономической, транспортно-транзитной, инвестиционной, энергетической, аграрной, водной, культурно-гуманитарной сферах и промышленной кооперации. Рассмотрены также вопросы региональной и международной повестки дня, сообщает ведомство.

Далее Касым-Жомарт Токаев и Шавкат Мирзиеев приняли участие в заседании первого Высшего межгосударственного совета Казахстана и Узбекистана. По итогам заседания Совета был подписан ряд документов.

Напомним, утром в Акорде состоялась торжественная церемония встречи президента Узбекистана Шавката Мирзиеева, прибывшего с государственным визитом в Казахстан. Касым-Жомарт Токаев и Шавкат Мирзиеев представили друг другу членов официальных делегаций. Начальник роты почетного караула отдал президентам приветственный рапорт, прозвучали гимны двух стран.

Накануне Касым-Жомарт Токаев лично встретил Шавката Мирзиеева в столичном аэропорту. В рамках визита планируются проведение двусторонних переговоров на высшем уровне и подписание ряда важных документов.

Также ранее 5 августа президент Касым-Жомарт Токаев принял помощника президента Узбекистана Саиду Мирзиееву. В ходе встречи были обсуждены актуальные вопросы дальнейшего продвижения многопланового партнерства между двумя странами.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/2146351-tokaev-nagradil-mirzieeva-vysshey-gosudarstvennoy-nagradoy-kazahstana/

Для вашего удобства и безопасности мы используем файлы cookie