Премьер-министр Японии отменил официальный визит в Казахстан

Премьер-министр Фумио Кишида отменит запланированный визит в Астану из-за сильного землетрясения на юго-западе страны, передает NUR.KZ со ссылкой на The Japan Times.

Как пишет газета, Кишида объявил в пятницу, что отменит визит в страны Центральной Азии из-за землетрясения на юго-западе Японии в районе острова Кюсю.

Планировалось, что японский премьер посетит вначале Казахстан, где примет участие в саммите, а затем Узбекистан и Монголию.

Информацию об отмене визита Фумидо Кишида подтвердили порталу Tengrinews.kz в посольстве Японии. Японская сторона принесла извинения за отмену поездки.

Напомним, что вчера в национальном Метеорологическом управлении Японии сообщили о землетрясении в районе острова Кюсю, магнитуда которого достигла 7,1. Очаг землетрясения залегал на глубине в 30 км. Наряду с этим специалисты управления заявили об угрозе цунами.

Между тем, как пишет NHK, на следующий день после землетрясения в Кюсю в этом же районе последовали новые подземные толчки. Жителей ряда регионов Японии предупредили о высокой вероятности сверхмощного землетрясения в районе разлома Нанкай.

По словам местных экспертов, сейсмическая активность остается высокой.

Напомним, что приезд Кишиды в Астану должен был состояться в рамках первого саммита диалога "Центральная Азия + Япония". В столице Казахстана, к слову, уже находятся президенты Кыргызстана, Азербайджана, Узбекистана, Таджикистана.