Премьер-министр Японии отменил официальный визит в Казахстан
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Премьер-министр Фумио Кишида отменит запланированный визит в Астану из-за сильного землетрясения на юго-западе страны, передает NUR.KZ со ссылкой на The Japan Times.
Как пишет газета, Кишида объявил в пятницу, что отменит визит в страны Центральной Азии из-за землетрясения на юго-западе Японии в районе острова Кюсю.
Планировалось, что японский премьер посетит вначале Казахстан, где примет участие в саммите, а затем Узбекистан и Монголию.
Информацию об отмене визита Фумидо Кишида подтвердили порталу Tengrinews.kz в посольстве Японии. Японская сторона принесла извинения за отмену поездки.
Напомним, что вчера в национальном Метеорологическом управлении Японии сообщили о землетрясении в районе острова Кюсю, магнитуда которого достигла 7,1. Очаг землетрясения залегал на глубине в 30 км. Наряду с этим специалисты управления заявили об угрозе цунами.
Между тем, как пишет NHK, на следующий день после землетрясения в Кюсю в этом же районе последовали новые подземные толчки. Жителей ряда регионов Японии предупредили о высокой вероятности сверхмощного землетрясения в районе разлома Нанкай.
По словам местных экспертов, сейсмическая активность остается высокой.
Напомним, что приезд Кишиды в Астану должен был состояться в рамках первого саммита диалога "Центральная Азия + Япония". В столице Казахстана, к слову, уже находятся президенты Кыргызстана, Азербайджана, Узбекистана, Таджикистана.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/2146722-fumio-kisida-ne-priletit-v-astanu-iz-za-silnogo-zemletryaseniya-v-yaponii-soobshchili-smi/