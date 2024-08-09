Top.Mail.Ru
Политика

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Премьер-министр Японии отменил официальный визит в Казахстан

Опубликовано:

Фумио Кишида
Фумио Кишида. Фото: Nikkei / Uichiro Kasai / Getty Images

Премьер-министр Фумио Кишида отменит запланированный визит в Астану из-за сильного землетрясения на юго-западе страны, передает NUR.KZ со ссылкой на The Japan Times.

Как пишет газета, Кишида объявил в пятницу, что отменит визит в страны Центральной Азии из-за землетрясения на юго-западе Японии в районе острова Кюсю.

Планировалось, что японский премьер посетит вначале Казахстан, где примет участие в саммите, а затем Узбекистан и Монголию.

Информацию об отмене визита Фумидо Кишида подтвердили порталу Tengrinews.kz в посольстве Японии. Японская сторона принесла извинения за отмену поездки.

Напомним, что вчера в национальном Метеорологическом управлении Японии сообщили о землетрясении в районе острова Кюсю, магнитуда которого достигла 7,1. Очаг землетрясения залегал на глубине в 30 км. Наряду с этим специалисты управления заявили об угрозе цунами.

Между тем, как пишет NHK, на следующий день после землетрясения в Кюсю в этом же районе последовали новые подземные толчки. Жителей ряда регионов Японии предупредили о высокой вероятности сверхмощного землетрясения в районе разлома Нанкай.

По словам местных экспертов, сейсмическая активность остается высокой.

Напомним, что приезд Кишиды в Астану должен был состояться в рамках первого саммита диалога "Центральная Азия + Япония". В столице Казахстана, к слову, уже находятся президенты Кыргызстана, Азербайджана, Узбекистана, Таджикистана.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/2146722-fumio-kisida-ne-priletit-v-astanu-iz-za-silnogo-zemletryaseniya-v-yaponii-soobshchili-smi/

Для вашего удобства и безопасности мы используем файлы cookie