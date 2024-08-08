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Главы государств Центральной Азии и Азербайджана посетили гала-концерт в Астане (фото)

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Лидеры стран ЦА и Азербайджана
Лидеры стран ЦА и Азербайджана. Фото: Акорда

Главы государств Центральной Азии и Азербайджана посетили гала-концерт "Вечер дружбы" в "Астана опера", передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

Касым-Жомарт Токаев вместе с президентами Узбекистана, Кыргызстана, Таджикистана и Азербайджана посетили гала-концерт "Вечер дружбы". Мероприятие было организовано в честь почетных гостей, прибывших в Астану для участия в VI Консультативной встрече глав государств Центральной Азии.

️В Государственном театре оперы и балета "Астана Опера" гости вечера ознакомились с выставкой "Эхо творчества", на котором были представлены работы известных казахстанских художников и мастеров изобразительного искусства стран Центральной Азии.

️В рамках концертной программы были исполнены песни и танцы народов Казахстана, Узбекистана, Кыргызстана, Таджикистана, Азербайджана. Также вниманию зрителей была представлена композиция "Дивертисмент дружбы" в сопровождении ансамбля национальных музыкальных инструментов.

Напомним, ранее в Астану прилетел президент Кыргызстана Садыр Жапаров. Также в столицу уже прибыл президент Азербайджана. Еще сегодня главу Таджикистана в аэропорту встретил премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов.

А вчера в столицу прилетел президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев. Сегодня в Акорде его торжественно встретил Касым-Жомарт Токаев, после начались переговоры и было подписано множество различных двусторонних документов.

К слову, Консультативные встречи глав государств Центральной Азии проходят с 2018 года и нацелены на углубление и расширение региональной кооперации. А первый саммит диалога "Центральная Азия + Япония" состоится 9 августа. Специально на мероприятие прилетит премьер-министр Фумио Кишида.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/2146555-glavy-gosudarstv-centralnoy-azii-i-azerbaydzhana-posetili-gala-koncert-v-astane/

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