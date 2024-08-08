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Токаев встретил Мирзиеева в Акорде (фото)

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Касым-Жомарт Токаев и Шавкат Мирзиеев
Касым-Жомарт Токаев и Шавкат Мирзиеев. Фото: Акорда

В Акорде состоялась торжественная церемония встречи президента Узбекистана Шавката Мирзиеева, прибывшего с государственным визитом в Казахстан, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу президента.

Касым-Жомарт Токаев и Шавкат Мирзиеев представили друг другу членов официальных делегаций. Начальник роты почетного караула отдал президентам приветственный рапорт, прозвучали гимны двух стран.

️По завершении церемонии главы государств прошли в зал переговоров.

Накануне Касым-Жомарт Токаев встретил в столичном аэропорту своего коллегу. Визит запланирован на 7-8 августа. В рамках визита планируются проведение двусторонних переговоров на высшем уровне и подписание ряда важных документов.

Также напомним, что завтра, 9 августа, планируется приезд премьер-министра японии Фумио Кишиды - по приглашению Касым-Жомарта Токаева 9-10 августа Казахстан он посетит нашу страну официальным визитом.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/2146206-tokaev-vstretil-mirzieeva-v-akorde/

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