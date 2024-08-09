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Президент Туркменистана прилетел в Астану

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Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов
Сердар Бердымухамедов. Фото: t.me/KZgovernment

Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов прилетел в Астану сегодня. В аэропорту его встретил премьер-министр Олжас Бектенов, передает NUR.KZ со ссылкой на правительство.

Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов примет участие в VI Консультативной встрече глав государств Центральной Азии, сообщается в официальном Telegram-канале правительства.

В кабмине подчеркнули, что Казахстан и Туркменистан расширяют торгово-экономическое сотрудничество по всему спектру взаимодействия. За 5 лет объем взаимной торговли между странами увеличился в 4 раза и только за последний год вырос на 28%. Товарооборот за 6 месяцев составил 237,2 млн долларов.

Напомним, что лидеры Кыргызстана, Азербайджана, Таджикистана прилетели в Астану вчера. До этого в столицу прибыл президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев. В Акорде его торжественно встретил Касым-Жомарт Токаев, после начались переговоры и было подписано множество различных двусторонних документов.

Также вчера вечером главы государств Центральной Азии и Азербайджана посетили гала-концерт "Вечер дружбы" в "Астана опера". ️В рамках концертной программы были исполнены песни и танцы народов Казахстана, Узбекистана, Кыргызстана, Таджикистана, Азербайджана. Также вниманию зрителей была представлена композиция "Дивертисмент дружбы" в сопровождении ансамбля национальных музыкальных инструментов.

А сегодня в Астане состоятся первый саммит диалога "Центральная Азия + Япония" и шестая Консультативная встреча глав государств ЦА. Ожидался приезд премьер-министра Японии Фумио Кишиды, однако его визит отменился.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/2146749-prezident-turkmenistana-priletel-v-astanu/

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