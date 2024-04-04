Кыргызстан готовится отправить гумпомощь Казахстану

Премьер-министр Кыргызстана Акылбек Жапаров сообщил, что его страна направит в Казахстан гуманитарную помощь – над этим сейчас работает глава МЧС КР, передает NUR.KZ со ссылкой на 24.kg.

Председатель кабинета министров Кыргызстана Акылбек Жапаров заявил, что КР готовится отправить гуманитарную помощь Казахстану.

Он напомнил, что после аварии на ТЭЦ Бишкека Казахстан протянула руку помощи Кыргызстану – в соседнюю страну направили 2 тыс. тонн гуманитарного груза в виде дизельного топлива.

"И в этом случае мы тоже направим им гумпомощь, даже если они не просили", – отметил Акылбек Жапаров.

Он добавил, что по поручению президента КР сейчас готовится караван. Над этим работает министр чрезвычайных ситуаций.

В Казахстан, по словам кыргызского премьера, отправят продукты местного производства.

Отметим, что сейчас в нескольких регионах Казахстана складывается сложная ситуация из-за весенних паводков.

В некоторых районах объявлен режим ЧС – например, по всей ЗКО, в Кокшетау, в Уральске, в Темиртау, в Шетском районе Карагандинской области, в Аркалыке и еще двух районах Костанайской области, в Жылыойском районе Атырауской области.

На контроле Республиканского штаба находятся 7 областей: Актюбинская, Акмолинская, Костанайская, Западно-Казахстанская, Северо-Казахстанская, Павлодарская области и область Абай.

Ранее стало известно, что в Уилском районе Актюбинской области талыми водами почти полностью разрушило несколько поселков – жилые дома и школы затоплены, скот погиб.

Число эвакуированных из-за паводков казахстанцев достигло 17 тысяч человек. Ранее представители МЧС сообщали, что на данный момент 50 населенных пунктов в Казахстане остаются отрезаны от внешнего мира из-за паводков.

30 марта вечером президент Касым-Жомарт Токаев провел оперативное совещание в связи с чрезвычайной ситуацией вследствие наводнений в ряде регионов страны, в ходе которого объявил строгий выговор первому вице-премьеру Скляру, министру Нуржигитову и акимам ряда областей.

Президент извинился перед казахстанцами, пострадавшими от паводков. Позже на заседании Республиканского штаба, глава государства раскритиковал работу акиматов по предотвращению паводков.