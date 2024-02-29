Казахстан отправил Кыргызстану "дизель" в качестве гуманитарной помощи

Для оказания помощи по ликвидации аварии на ТЭЦ Бишкека Казахстаном из госрезерва выделено 2 тыс. тонн гуманитарного груза в виде дизельного топлива Кыргызстану, передает NUR.KZ со ссылкой на МЧС.

"В соответствии с поручением президента РК Касым-Жомарта Токаева, для оказания поддержки Кыргызской Республике по ликвидации аварии на ТЭЦ Бишкека из государственного материального резерва выделено 2 000 тонн гуманитарного груза в виде дизельного топлива", - говорится в сообщении ведомства.

Отмечается, что первая партия дизельного топлива (1 000 тонн) была отгружена накануне, 28 февраля, из филиала "Заря" РГП "Резерв" 17 вагонами-цистернами. Гуманитарный груз будет передан представителям Министерства энергетики Кыргызстана.

Напомним, в ночь на 2 февраля на ТЭЦ в столице Кыргызстана - Бишкеке - произошла авария: взорвался котел. Сообщалось о нескольких пострадавших в результате ЧП.

Все школы и детские сады Бишкека до 5 февраля были переведены на онлайн-обучение. Кроме того, для поддержания работы ТЭЦ и тепловых сетей отключена горячая вода.

СМИ сообщали, что председатель кабинета министров Акылбек Жапаров прервал свой визит в Казахстан и экстренно вылетел в Бишкек. Сообщалось, что как только глава кабмина прибудет в столицу, состоится совещание в администрации президента касательно ЧП на ТЭЦ.

Пресс-секретарь президента Кыргызстана Садыра Жапарова сообщил, что глава государства держит ситуацию под личным контролем.

Позже глава Госкомитета нацбезопасности Кыргызстана Камчыбек Ташиев заявил, что причиной крупной аварии на ТЭЦ Бишкека могла стать диверсия.