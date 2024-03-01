Трагедия в Газе: более 110 палестинцев погибли в давке и под колесами грузовиков с гуманитарной помощью

Более 110 палестинцев погибли в давке в Газе, когда туда вошла автоколонна с грузом гуманитарной помощи.

Толпа, ожидавшая гуманитарную помощь, окружила колонну грузовиков, когда она проехала через израильский военный контрольно-пропускной пункт на прибрежной дороге к западу от города Газа.

Израильские военные заявили, что войска открыли огонь по некоторым палестинцам, которые, как показалось военным, представляли угрозу.

В возникшем хаосе грузовики попытались продвинуться вперед. Палестинец, бывший свидетелем произошедшего, подтвердил Би-би-си, что большинство погибших были сбиты машинами.

На видеосъемке с воздуха, опубликованной израильскими военными, видно, как тысячи людей залезли на грузовики и скопились вокруг них.

Министерство здравоохранения Газы, подконтрольное ХАМАС, обвинило в произошедшем Израиль, а президент США Джо Байден выразил обеспокоенность тем, что этот инцидент осложнит усилия США и других посредников по достижению временного прекращения огня в войне между Хамасом и Израилем.

Представитель израильских властей Ави Хайман назвал произошедшее «трагедией» и подчеркнул, что по предварительным данным причиной гибели такого числа людей стали водители машин, которые в какой-то момент запаниковали и проехали буквально через толпу людей, ожидавших прибытия гуманитарной помощи.

Что известно о произошедшем:

В четверг, вскоре после 4 часов утра, через израильский КПП в Газу вошла автоколонна с грузом гуманитарной помощи. В колонне было от 18 до 30 грузовиков, она растянулась на несколько сотен метров

Толпы людей бросились к грузовикам, пытаясь схватить все, до чего они могли дотянуться, что не удивительно, учитывая, что в Газу уже несколько недель не поступало практически никакой помощи

Израильские солдаты на КПП открыли стрельбу, посчитав, что создалась опасная ситуация, однако руководство ЦАХАЛ утверждает, что это была «сдержанная реакция»

Подконтрольное ХАМАС министерство здравоохранения Газы настаивает, что в результате погибло 112 палестинцев, 760 получили травмы, и обвиняет в их гибели израильских военных, которые стреляли в толпу. Представитель министерства Ашраф аль-Кудра назвал случившееся «резней»

Свидетели, с которыми удалось поговорить Би-би-си, утверждают, что большинство людей погибло под колесами грузовиков и в ходе последовавшей давки, а не от огня солдат

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш осудил случившееся в Газе, напомнил, что мирные жители срочно нуждаются в гуманитарной помощи и вновь призвал к немедленному гуманитарному перемирию, а также к освобождению всех заложников

Президент Джо Байден, отвечая на вопросы журналистов, заявил, что Белый дом рассматривает две противоречащие одна другой версии событий в Газе, представленные израильской и палестинской сторонами и признал, что случившееся затруднит переговоры об освобождении заложников

Нападение ХАМАС на Израиль

7 октября 2023 года палестинская военизированная группировка ХАМАС совершила беспрецедентное нападение на Израиль, ее боевики вошли в кибуцы и города около сектора Газа, убив по меньшей мере 1200 израильтян и взяв более 200 в заложники.

ХАМАС стремится к уничтожению государства Израиль и созданию на всей территории Палестины исламского государства. Движение пользуется поддержкой Ирана.

Группировка пришла к власти в секторе Газа в 2007 году в результате выборов, но затем насильственно вытеснила из сектора политических оппонентов. С тех пор ее боевики вели несколько войн с Израилем.

ХАМАС и другие аффилированные с ним военизированные группы обстреливали Израиль тысячами ракет и совершили множество рейдов.

В ответ Израиль наносил по сектору Газа воздушные удары и дважды направлял туда войска. Израиль вместе с Египтом заблокировали границы сектора с 2007 года, объяснив это мерами безопасности.

ХАМАС внесен в список террористических организаций многими странами, в том числе Великобританией, ЕС, США, Израилем, Японией и Австралией.