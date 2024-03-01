Трагедия в Газе: более 110 палестинцев погибли в давке и под колесами грузовиков с гуманитарной помощью
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Более 110 палестинцев погибли в давке в Газе, когда туда вошла автоколонна с грузом гуманитарной помощи.
Толпа, ожидавшая гуманитарную помощь, окружила колонну грузовиков, когда она проехала через израильский военный контрольно-пропускной пункт на прибрежной дороге к западу от города Газа.
Израильские военные заявили, что войска открыли огонь по некоторым палестинцам, которые, как показалось военным, представляли угрозу.
В возникшем хаосе грузовики попытались продвинуться вперед. Палестинец, бывший свидетелем произошедшего, подтвердил Би-би-си, что большинство погибших были сбиты машинами.
На видеосъемке с воздуха, опубликованной израильскими военными, видно, как тысячи людей залезли на грузовики и скопились вокруг них.
Министерство здравоохранения Газы, подконтрольное ХАМАС, обвинило в произошедшем Израиль, а президент США Джо Байден выразил обеспокоенность тем, что этот инцидент осложнит усилия США и других посредников по достижению временного прекращения огня в войне между Хамасом и Израилем.
Представитель израильских властей Ави Хайман назвал произошедшее «трагедией» и подчеркнул, что по предварительным данным причиной гибели такого числа людей стали водители машин, которые в какой-то момент запаниковали и проехали буквально через толпу людей, ожидавших прибытия гуманитарной помощи.
Что известно о произошедшем:
- В четверг, вскоре после 4 часов утра, через израильский КПП в Газу вошла автоколонна с грузом гуманитарной помощи. В колонне было от 18 до 30 грузовиков, она растянулась на несколько сотен метров
- Толпы людей бросились к грузовикам, пытаясь схватить все, до чего они могли дотянуться, что не удивительно, учитывая, что в Газу уже несколько недель не поступало практически никакой помощи
- Израильские солдаты на КПП открыли стрельбу, посчитав, что создалась опасная ситуация, однако руководство ЦАХАЛ утверждает, что это была «сдержанная реакция»
- Подконтрольное ХАМАС министерство здравоохранения Газы настаивает, что в результате погибло 112 палестинцев, 760 получили травмы, и обвиняет в их гибели израильских военных, которые стреляли в толпу. Представитель министерства Ашраф аль-Кудра назвал случившееся «резней»
- Свидетели, с которыми удалось поговорить Би-би-си, утверждают, что большинство людей погибло под колесами грузовиков и в ходе последовавшей давки, а не от огня солдат
- Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш осудил случившееся в Газе, напомнил, что мирные жители срочно нуждаются в гуманитарной помощи и вновь призвал к немедленному гуманитарному перемирию, а также к освобождению всех заложников
- Президент Джо Байден, отвечая на вопросы журналистов, заявил, что Белый дом рассматривает две противоречащие одна другой версии событий в Газе, представленные израильской и палестинской сторонами и признал, что случившееся затруднит переговоры об освобождении заложников
Нападение ХАМАС на Израиль
7 октября 2023 года палестинская военизированная группировка ХАМАС совершила беспрецедентное нападение на Израиль, ее боевики вошли в кибуцы и города около сектора Газа, убив по меньшей мере 1200 израильтян и взяв более 200 в заложники.
ХАМАС стремится к уничтожению государства Израиль и созданию на всей территории Палестины исламского государства. Движение пользуется поддержкой Ирана.
Группировка пришла к власти в секторе Газа в 2007 году в результате выборов, но затем насильственно вытеснила из сектора политических оппонентов. С тех пор ее боевики вели несколько войн с Израилем.
ХАМАС и другие аффилированные с ним военизированные группы обстреливали Израиль тысячами ракет и совершили множество рейдов.
В ответ Израиль наносил по сектору Газа воздушные удары и дважды направлял туда войска. Израиль вместе с Египтом заблокировали границы сектора с 2007 года, объяснив это мерами безопасности.
ХАМАС внесен в список террористических организаций многими странами, в том числе Великобританией, ЕС, США, Израилем, Японией и Австралией.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2063869-tragediya-v-gaze-bolee-110-palestintsev-pogibli-v-davke-i-pod-kolesami-gruzovikov-s-gumanitarnoy-pomoschyu/