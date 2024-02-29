Приостановку участия Армении в ОДКБ прокомментировали в МИД Казахстана

Вице-министр иностранных дел РК Роман Василенко в кулуарах сената высказался о прозвучавшем заявлении Армении о приостановке участия страны в ОДКБ, передает корреспондент NUR.KZ.

Роман Василенко заявил, что официально информации о выходе Армении из ОДКБ не поступало.

"У меня информации о том, что Армения приостановила или приостанавливает членство в ОДКБ, нет. Мы видим заявление де-факто о приостановлении Армении своего участия в ОДКБ.

Каких-либо юридических действий Армения, насколько я знаю, не предпринимала. То есть, де-юре Армения не приостанавливает свое членство в ОДКБ", - заявил он.

По его словам, в уставе организации прописаны условия членства и выхода.

"Организация, конечно, продолжит свою дальнейшую деятельность (даже в случае выхода какой-либо страны – прим. ред.).

В договоре прописаны все условия: и про вступление новых членов, и по выходу действующих. Организация продолжает действовать, даже если какая-то из стран приостанавливает свое участие", - указал Василенко.

При этом он напомнил, что в настоящее время представитель Казахстана (Имангали Тасмагамбетов) является генеральным секретарем ОДКБ.

"Казахстан старается укрепить организацию, которая, на наш взгляд, очень важна для обеспечения безопасности в мире.

ОДКБ играла, играет, и будет играть важную роль для Республики Казахстан", - резюмировал вице-министр.

Напомним, 22 февраля премьер-министр Армении Никол Пашинян в интервью французскому телеканалу заявил о заморозке участия его страны в ОДКБ. Однако о возможности полного выхода из организации ничего не говорилось.

Позже в секретариате Организации Договора о коллективной безопасности прокомментировали заявление Пашиняна, заявив, что никаких заявлений Еревана о приостановке членства не поступало.

Отметим, ранее в Сети начали ходить слухи о возможном выходе Армении из ОДКБ. Однако еще в ноябре прошлого года Никол Пашинян комментировал этот вопрос.

Тогда же, в ноябре прошлого года, в Минске проходил саммит ОДКБ, но на заседании не было никого со стороны Армении. Незадолго до мероприятия стало известно, что премьер Армении Никол Пашинян не будет присутствовать. Позже он заверил, что речи о выходе из ОДКБ не идет, однако блоку и самой Армении нужно задуматься над следующими шагами. Сейчас же страна, по словам Пашиняна, ищет и других партнеров в сфере безопасности.

При этом в январе 2023 года в Армении отменили учения ОДКБ. После этого их провели в Кыргызстане.

29 февраля Никол Пашинян заявил, что Ереван юридически заморозит свое членство в ОДКБ, если организация не выполнит свои обязательства.

Деятельность Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), как указывается на ее официальном сайте, направлена на укрепление мира, международной и региональной безопасности и стабильности, защиту на коллективной основе независимости, территориальной целостности и суверенитета государств-членов.

В состав ОДКБ сейчас входят Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Россия, Таджикистан и Узбекистан.