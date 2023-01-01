Имангали Тасмагамбетов стал генеральным секретарем ОДКБ

Имангали Тасмагамбетов. Фото: primeminister.kz

С 1 января 2023 года решением Совета коллективной безопасности ОДКБ назначен на должность Генерального секретаря Организации Договора о коллективной безопасности, сообщается на сайте ОДКБ.

Ранее в Ереване состоялось заседание Совета коллективной безопасности ОДКБ. В рамках плановой ротации главы государств приняли решение о назначении представителя Казахстана Имангали Тасмагамбетова на должность Генерального секретаря ОДКБ.

На этом посту он сменил Станислава Зася.

Имангали Тасмагамбетов в разные годы возглавлял правительство Казахстана, руководил Администрацией президента. Также был главой оборонного ведомства Республики Казахстан.

Кроме того, политик 10 лет проработал в должности акима двух крупнейших городов страны: четыре года он был градоначальником Алматы, еще шесть лет – акимом Астаны.

В феврале 2017 года был назначен на должность чрезвычайного и полномочного посла РК в РФ. Был освобожден от должности 18 декабря 2019 года. В июне 2021 года Имангали Тасмагамбетов был избран в совет директоров "КамАЗа". А в мае 2022 года стал президентом Казахстанской федерации гольфа.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/appointments/2003918-imangali-tasmagambetov-stal-generalnym-sekretarem-odkb/