"Лучший пропагандист казахской культуры": Токаев о Папе Римском

Касым-Жомарт Токаев и Папа Римский. Фото: Акорда

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поблагодарил главу Ватикана Папу Римского Франциска за теплые высказывания о казахстанской культуре. Его слова приводятся в официальном Telegram-канале "Борт №1".

"Казахский народ особенно благодарен Вам за то, что Вы очень тепло высказывались о нашей культуре, в частности, говорили о домбре. Сейчас все издания, средства массовой информации цитируют Ваши слова.

Все говорят, что самым лучшим пропагандистом казахской культуры, и, в частности, нашего национального инструмента домбры, является именно Папа Римский. Сейчас это очень популярно серди молодежи и детей. А после Ваших слов, думаю, интерес к домбре будет проявлен не только в Казахстане, но и за его пределами", – сказал Касым-Жомарт Токаев.

Напомним, что во вторник, 13 сентября, понтифик выступил с речью в Нур-Султане и поблагодарил всех на казахском языке.

В своем выступлении он отметил, что наш мир срочно нуждается в диалоге, единстве и гармонии, и подчеркнул, что в Казахстане гармонию символизирует музыкальный инструмент домбра. По его словам, она представляет собой культурный символ Казахстана.

Напомним, что после завершения VII Съезда лидеров мировых и традиционных религий президент лично проводил Папу Римского Франциска в аэропорту Нур-Султана и подарил ему домбру.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/1988018-luchshiy-propagandist-kazahskoy-kultury-tokaev-o-pape-rimskom/