Папа Римский процитировал Абая на съезде религиозных лидеров

Папа Римский Франциск. Фото: Акорда

Папа Римский Франциск на VII Съезде лидеров мировых и традиционных религий в Нур-Султане процитировал Абая Кунанбаева, передает корреспондент NUR.KZ.

"Абай напоминает: начало человечности – любовь и справедливость. Это венец творения всевышнего. Ни в коем случае нельзя оправдывать насилие. Не допустим, чтобы мирное наше существование в своих корыстных целях потеряло священную цель. Священное не должно служить опорой власти, а власть не должна опираться на священное", — заявил понтифик.

Папа Римский Франциск призвал решать конфликты не оружием, а средствами, "которые благословляет небо" – диалогами и терпеливыми переговорами.

"Абай призывал расширять знания, выйти за пределы своей культуры, принять познание, историю и литературу других. Прошу вас, давайте будем вкладывать в образование, а не в оружие", — добавил он.

Папа Римский процитировал слова Абая касательно того, что голодающие не могут сохранять ясный ум и усердно учиться.

"Бедность и распри порождают насилие и жадность, пока свирепствуют неравенство и несправедливость, невозможно остановить вирусы, худшие, чем COVID-19, – ненависть, насилие, терроризм.

Это приводит нас ко второй проблеме планетарного масштаба, которая особым образом касается верующих – проблема мира. Мы видим, что наши дни отмечены атмосферой безнадежных конфликтов, неспособностью сделать шаг назад и протянуть руку другому. Нужен призыв, толчок, и он, братья и сестры, должен исходить от нас", — заявил понтифик.

Напомним, что вчера Папа Римский Франциск прибыл в Нур-Султан с государственным визитом и для участия в VII Съезде лидеров мировых и традиционных религий.

Также сегодня Папа Франциск проведет двухчасовую мессу, участие в которой примет более 3 тыс. паломников.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/1987685-papa-rimskiy-protsitiroval-abaya-na-sezde-religioznyh-liderov/