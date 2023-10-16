Информацию о казахстанце, пострадавшем под обстрелом в Израиле, прокомментировали в МИД

Официальный представитель МИД РК Айбек Смадияров сегодня на брифинге ведомства высказался о якобы пострадавшем во время обстрела в Израиле казахстанце, передает корреспондент NUR.KZ.

По словам Айбека Смадиярова, на днях в соцсетях разошлась информация о том, что якобы один гражданин Казахстана пострадал во время обстрела в Израиле.

"Это не соответствует действительности, и израильская сторона уже извинилась за то, что была допущена ошибка. У нас таких данных пока нет", – заявил он.

Напомним, ранее в МИД опровергли информацию о пропаже казахстанца в Израиле.

Конфликт Израиля и группировки ХАМАС

7 октября рано утром Израиль подвергся ракетному обстрелу со стороны сектора Газа. Ответственность за обстрел взяла на себя палестинская боевая группировка ХАМАС. Также стало известно, что боевики сумели проникнуть на израильскую территорию.

Позже во всем Израиле ввели чрезвычайное положение.

8 октября премьер-министр Биньямин Нетаньяху объявил о начале наступления на Газу и призвал жителей покинуть город. Тогда же Израиль официально объявил о переходе страны в состояние войны.

Обострившийся в регионе конфликт комментировал ряд мировых лидеров. К примеру, в США и Британии заявили, что Израиль имеет абсолютное право на свою защиту. А власти Ирана поддержали "законную оборону палестинской нации".

Вскоре министр обороны Израиля отдал приказ о блокаде Газы. Через некоторое время он заявил, что ЦАХАЛ переходит к "полномасштабному наступлению" в секторе Газа.

На днях стало известно, что Израиль готовит наземную операцию в секторе Газа.

Позже над Газой сбросили тысячи листовок, в которых призывали граждан немедленно покинуть территорию.

Ситуация с казахстанцами на Ближнем Востоке

Напомним, 7 октября рано утром Израиль подвергся ракетному обстрелу со стороны сектора Газа. Ответственность за обстрел взяла на себя палестинская боевая группировка ХАМАС. Также стало известно, что боевики сумели проникнуть на израильскую территорию.

В этот же день авиакомпания Air Astana приостановила продажу билетов в Тель-Авив. Позже авиаперевозчик обратился к казахстанцам, застрявшим в этой стране.

Между тем посольство Казахстана в Израиле обратилось к согражданам в связи с обстановкой в стране. Дипломаты призвали всех находиться в безопасных местах.

Вчера Айбек Смадияров также высказывался о ситуации в Израиле.

"Призываем стороны к поиску политических инструментов для разрешения ситуации мирным путем и не прибегать к действиям, которые могут привести к дальнейшей эскалации обстановки не только между двумя государствами, но и на Ближнем Востоке в целом", – говорил он.

Также представитель МИДа сообщил, что ведомство формирует список находящихся в Израиле казахстанцев для их возврата на родину.

Позже в Air Astana рассказали, что семь казахстанцев, которые не смогли вылететь из Тель-Авива в Алматы из-за отмены рейса, перебронировали билеты на рейс интерлайн-партнера авиакомпании, а 19 человек получили полный возврат стоимости билетов.

Между тем, по данным МИД, желание вернуться в Казахстан изъявили 118 наших граждан. При этом, по данным ведомства, в Израиле могут находиться еще около 400 граждан Казахстана, которые не состоят на консульском учете.

9 октября стало известно, что авиакомпания Air Astana выполнит рейс по маршруту "Алматы – Тель-Авив – Алматы" по вывозу граждан Казахстана из Израиля с технической посадкой в Актау. И уже утром 10 октября из Алматы в Тель-Авив вылетел рейс Air Astana.

Поздно вечером 10 октября в Алматы приземлился самолет с казахстанцами, вывезенными из Израиля. Они рассказали о пережитом в стране.