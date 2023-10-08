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30 лет независимости Казахстана

Ситуация в Израиле: в МИД Казахстана выступили с заявлением

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Последствия удара по Израилю
Последствия удара по Израилю. Фото: Majdi Fathi/NurPhoto via Getty Images

Пресс-секретарь Министерства иностранных дел Казахстана Айбек Смадияров высказался о ситуации в Израиле, передает NUR.KZ. Он также сообщил, что МИД формирует список находящихся там казахстанцев для их возврата на родину.

"Казахстан выражает глубокую озабоченность в связи с серьезным обострением палестино-израильского конфликта, повлекшим многочисленные жертвы среди мирного населения.

Призываем стороны к поиску политических инструментов для разрешения ситуации мирным путем и не прибегать к действиям, которые могут привести к дальнейшей эскалации обстановки не только между двумя государствами, но и на Ближнем Востоке в целом", – заявил пресс-секретарь Министерства иностранных дел Казахстана Айбек Смадияров.

Он также сообщил, что МИД формирует список находящихся в Израиле казахстанцев для их возврата на родину.

"Посольство Казахстана в Тель-Авиве поддерживает постоянный контакт с нашими гражданами, находящимися в Израиле. Создана горячая линия посольства, формируется список граждан РК для оказания им дальнейшего содействия в возращении на Родину", - говорится в сообщении", – сообщил Смадияров.

Ситуация в Израиле

Напомним, вчера утром Израиль подвергся ракетному обстрелу со стороны сектора Газа. Ракеты выпустили в 06:30 по местному времени (09:30 по времени Астаны), когда большинство жителей спали.

Ответственность за обстрел взяла на себя палестинская боевая группировка ХАМАС, объявив о начале операции "Буря Аль-Аксы".

В свою очередь Армия обороны Израиля заявила, что наносит удары по объектам ХАМАС в секторе Газа. Была начата контртеррористическая операция "Железные мечи".

Вместе с тем министр обороны Израиля Йоав Галлант заявил, что ХАМАС начал войну против его государства. Премьер Биньямин Нетаньяху также подчеркнул, что Израиль находится в состоянии войны, добавив, что враг "заплатит такую цену, какой он еще никогда не знал".

На всей территории Израиля объявлено чрезвычайное положение.

Между тем посольство Казахстана в Израиле обратилось к согражданам в связи с обстановкой в стране. Дипломаты призвали всех находиться в безопасных местах.

В свою очередь посольство Израиля в Казахстане выпустило заявление по поводу ситуации в стране. В дипведомстве заявили, что Израиль будет защищать своих граждан любым способом.

Минувшей ночью Нетаньяху объявил о начале наступления на Газу и призвал жителей покинуть город.

На сегодняшний день уже погибли сотни жителей и тысячи получили ранения, судьба большого количества людей неизвестна.

Накануне Air Astana объявила о приостановке продажи билетов в Тель-Авив. Все последующие рейсы в город были также отменены до дополнительного уведомления. Сегодня в авиакомпании сообщили, что на последнем отмененном рейсе КС650 Тель-Авив-Алматы было забронировано 138 пассажиров, из них 37 казахстанцев. 7 соотечественников были перебронированы на рейс интерлайн-партнера Air Astana, 19 человек предпочли получить полный возврат стоимости билетов, и 3 пассажира пока не определились с окончательным решением.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/2040083-situatsiya-v-izraile-v-mid-kazahstana-vystupili-s-zayavleniem/

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