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Стало известно о судьбе казахстанцев, застрявших в Израиле из-за отмены рейсов

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Самолет авиакомпании Air Astana
Самолет Air Astana. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Петр Карандашов

В Air Astana рассказали, что стало с казахстанцами, которые не смогли вылететь из Тель-Авива в Алматы из-за отмены рейса. Так, семь соотечественников перебронировали на рейс интерлайн-партнера авиакомпании, 19 человек получили полный возврат стоимости билетов, передает NUR.KZ.

Как сообщили в авиакомпании, на отмененном рейсе КС650 Тель-Авив-Алматы было забронировано 138 пассажиров, из них 37 казахстанцев.

"Air Astana сообщает, что несмотря на приостановку рейсов в/из Тель-Авива большинством международных авиакомпаний по соображениям безопасности, авиакомпания продолжает прорабатывать имеющиеся немногие альтернативные варианты перевозки для пассажиров, которые выразили желание совершить перелет.

На отмененном рейсе КС650 Тель-Авив-Алматы было забронировано 138 пассажиров, из них 37 казахстанцев. 7 соотечественников были перебронированы на рейс интерлайн-партнера Air Astana, 19 человек предпочли получить полный возврат стоимости билетов, и 3 пассажира пока не определились с окончательным решением.

Также авиакомпания предоставила содействие в перебронировании билетов для иностранных пассажиров отмененного рейса КС649 по направлению Алматы-Тель-Авив: пассажирам предоставлена альтернатива вылета до Турции и Грузии, согласно их предпочтению", – говорится в сообщении, опубликованном в Телеграм-канале Air Astana.

Кроме этого, как сообщается, авиакомпания назначила сотрудника, который предоставляет консультации и поддержку казахстанцам через WhatsApp чат с посольством РК в Израиле. Авиакомпания также создала круглосуточную горячую линию для вопросов, связанных с перелетами в/из Израиля: +7 (727) 244 44 78 (для звонков) и +7 702 702 0074 (WhatsApp).

"Air Astana прилагает максимальные усилия, чтобы обеспечить возвращение из Израиля всех желающих казахстанцев. Просим пассажиров соблюдать меры безопасности во время нахождения в Израиле и внимательно следить за обновлениями авиакомпании", – говорится в сообщении.

Напомним, накануне Air Astana объявила о приостановке продажи билетов в Тель-Авив. Все последующие рейсы в город были также отменены до дополнительного уведомления. В авиакомпании обратились к казахстанцам, застрявшим в этой стране.

"Если вы находитесь в Тель-Авиве, пожалуйста, обратитесь в авиакомпанию для перебронирования на рейсы других авиакомпаний", – говорилось в обращении.

Между тем посольство Казахстана в Израиле обратилось к согражданам в связи с обстановкой в стране. Дипломаты призвали всех находиться в безопасных местах.

Сегодня пресс-секретарь Министерства иностранных дел Казахстана Айбек Смадияров высказался о ситуации в Израиле.

"Призываем стороны к поиску политических инструментов для разрешения ситуации мирным путем и не прибегать к действиям, которые могут привести к дальнейшей эскалации обстановки не только между двумя государствами, но и на Ближнем Востоке в целом", – заявил пресс-секретарь Министерства иностранных дел Казахстана Айбек Смадияров.

Он также сообщил, что МИД формирует список находящихся там казахстанцев для их возврата на родину.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2040081-stalo-izvestno-o-sudbe-kazahstantsev-zastryavshih-v-izraile-iz-za-otmeny-reysov/

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