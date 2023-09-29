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30 лет независимости Казахстана

"Вероятность есть": посол США о визите Джо Байдена в Казахстан

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Джо Байден на саммите НАТО
Джо Байден. Фото: Sean Gallup / Getty Images

Посол США в Казахстане Дэниел Розенблюм сегодня на пресс-встрече оценил вероятность визита американского президента Джо Байдена в нашу страну, передает корреспондент NUR.KZ.

"Вы спрашивали о возможном визите высшего руководства в Центральную Азию. Я так понимаю, вы имеете в виду президента.

Сегодня я не могу ни о чем подобном объявить, но я хочу сказать, что такая вероятность есть. Как я уже говорил, существует большой интерес к Казахстану и ЦА со стороны высшего руководства США, поэтому такая вероятность есть", – заявил американский посол Дэниел Розенблюм.

На официальном сайте посольства США в РК говорится, что Дэниел Розенблюм принял присягу в качестве посла в Казахстане 28 октября 2022 года.

Ранее он занимал должность посла Соединенных Штатов в Узбекистане, был зампомощника госсекретаря США по ЦА в управлении Госдепа по делам Южной и Центральной Азии.

С 2008 по 2014 год Розенблюм был координатором помощи США странам Европы и ЦА. Также в 1980-х годах работал советником сенатора Карла Левина.

Напомним, что 17-20 сентября Касым-Жомарт Токаев находился с рабочим визитом в США.

В Нью-Йорке он выступил на общих дебатах в рамках 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, принял участие в саммите организации по Целям в области устойчивого развития, а также провел ряд встреч с главами разных стран и международных компаний.

В рамках саммита "Центральная Азия – США" Токаев вместе с другими главами центральноазиатских государств встретился с президентом США Джо Байденом. О чем говорили лидеры Казахстана и Соединенных Штатов, мы писали в этом материале.

Отметим также, что президент Казахстана находится в Германии с официальным визитом.

Вчера глава он провел переговоры с федеральным канцлером Олафом Шольцем в формате тет-а-тет, после этого состоялись переговоры уже в расширенном составе. Лидеры, среди прочего, обсудили визовый режим, канцлер подтвердил заинтересованность германской стороны в расширении всестороннего сотрудничества с нашей страной.

Кроме того, на совместном с Шольцем брифинге Токаев высказался о соблюдении Казахстаном санкций, введенных против России, заявил, что наша страна выступает за немедленное прекращение военных действий в Украине.

Также президент отметил, что опасений в отношении территориальных притязаний со стороны РФ у Казахстана нет и сообщил, что с начала этого года наша страна через нефтепровод "Дружба" отправила в Германию 500 тысяч тонн нефти.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/2038757-veroyatnost-est-posol-ssha-o-vizite-dzho-baydena-v-kazahstan/

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