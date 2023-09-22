Стало известно, о чем еще говорил Токаев с Байденом
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Токаев в разговоре с Байденом отметил важность ратификации США Протокола о негативных гарантиях к Договору о зоне, свободной от ядерного оружия, в Центральной Азии (ЦАЗСЯО), передает корреспондент NUR.KZ.
Ранее протокол ратифицировали КНР, Россия, Франция и Великобритания.
Данный шаг позволит завершить процесс институционализации безъядерного статуса региона и станет важной вехой в международных усилиях по укреплению ядерного разоружения и нераспространения, отметил президент на саммите глав государств Центральной Азии и Соединенных Штатов Америки.
Центральная Азия является единственным регионом в северном полушарии, на территории которого запрещено размещение ядерных арсеналов. Аналогичные зоны созданы в Латинской Америке, Африке, Юго-Восточной Азии и южной части Тихого океана.
Напомним, с 17 по 20 сентября президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев находился с рабочим визитом в США.
В Нью-Йорке глава государства выступил на общих дебатах в рамках 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, принял участие в саммите ООН по Целям в области устойчивого развития, а также провел ряд встреч с главами разных стран и международных компаний.
Кроме того, Токаев впервые официально встретился с президентом США Джо Байденом - он вместе с Рахмоном, Жапаровым, Бердымухамедовым и Мирзиеевым принял участи в саммите президентов стран ЦА и США.
В ходе встречи главы государств обсудили перспективы дальнейшего развития стратегического партнерства, политического диалога, торгово-экономического, инвестиционного и гуманитарного сотрудничества, а также вопросы сохранения мира и стабильности в Евразии.
Особое внимание было уделено экономическому сотрудничеству, а также возможностям для американских компаний в таких сферах, как разработка важнейших полезных ископаемых, возобновляемые источники энергии, обрабатывающая промышленность и другие.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/2037672-stalo-izvestno-o-chem-esche-govoril-tokaev-s-baydenom/