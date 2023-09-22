Стало известно, о чем еще говорил Токаев с Байденом

Токаев в разговоре с Байденом отметил важность ратификации США Протокола о негативных гарантиях к Договору о зоне, свободной от ядерного оружия, в Центральной Азии (ЦАЗСЯО), передает корреспондент NUR.KZ.

Ранее протокол ратифицировали КНР, Россия, Франция и Великобритания.

Данный шаг позволит завершить процесс институционализации безъядерного статуса региона и станет важной вехой в международных усилиях по укреплению ядерного разоружения и нераспространения, отметил президент на саммите глав государств Центральной Азии и Соединенных Штатов Америки.

Центральная Азия является единственным регионом в северном полушарии, на территории которого запрещено размещение ядерных арсеналов. Аналогичные зоны созданы в Латинской Америке, Африке, Юго-Восточной Азии и южной части Тихого океана.

Напомним, с 17 по 20 сентября президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев находился с рабочим визитом в США.

В Нью-Йорке глава государства выступил на общих дебатах в рамках 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, принял участие в саммите ООН по Целям в области устойчивого развития, а также провел ряд встреч с главами разных стран и международных компаний.

Кроме того, Токаев впервые официально встретился с президентом США Джо Байденом - он вместе с Рахмоном, Жапаровым, Бердымухамедовым и Мирзиеевым принял участи в саммите президентов стран ЦА и США.

В ходе встречи главы государств обсудили перспективы дальнейшего развития стратегического партнерства, политического диалога, торгово-экономического, инвестиционного и гуманитарного сотрудничества, а также вопросы сохранения мира и стабильности в Евразии.

Особое внимание было уделено экономическому сотрудничеству, а также возможностям для американских компаний в таких сферах, как разработка важнейших полезных ископаемых, возобновляемые источники энергии, обрабатывающая промышленность и другие.