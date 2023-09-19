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"Для нас Казахстан – привилегированный партнер": генсек ООН и Токаев провели переговоры

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Касым-Жомарт Токаев и Антониу Гутерриш
Касым-Жомарт Токаев и Антониу Гутерриш. Фото: akorda.kz

На полях 78-ой сессии Генеральной Ассамблеи ООН состоялась встреча президента Касым-Жомарта Токаева с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем, сообщает официальный сайт Акорды.

Стороны обсудили приоритетные направления всестороннего сотрудничества Казахстана с ООН, а также насущные вызовы современности.

Приветствуя лидера Казахстана, генеральный секретарь ООН отметил поступательное развитие двустороннего партнерства.

"Казахстан и ООН продолжают сотрудничество по вопросам укрепления мира и безопасности, достижения Целей устойчивого развития и обеспечения прав человека. Для нас Казахстан – привилегированный партнер, который является опорой мультилатерализма, проводником и защитником мира на глобальном уровне", – подчеркнул Антониу Гутерриш.

В свою очередь президент Казахстана высоко оценил деятельность Антониу Гутерриша на посту генерального секретаря ООН, подтвердив готовность и далее поддерживать его усилия, направленные на обеспечение мира, стабильности и безопасности.

Касым-Жомарт Токаев указал на исключительную роль ООН в решении наиболее актуальных проблем современности и подчеркнул ее безальтернативность. Он также поделился с Антониу Гутерришем своим видением дальнейшего совершенствования деятельности организации.

Отметим, на официальном сайте ООН указано, что Организация Объединенных Наций была основана в 1945 году. В настоящее время членами организации являются 193 государства.

Прием государств в члены ООН осуществляется по решению Генеральной Ассамблеи и по рекомендации Совета Безопасности.

Генеральный секретарь назначается Генеральной ассамблеей по рекомендации Совета безопасности сроком на 5 лет с возможностью переизбрания на новый срок.

Антониу Гутерриш (Португалия) приступило к исполнению обязанностей генсека ООН в январе 2017 года. В июне 2021 года Гутерриш был назначен на второй срок.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/2037122-dlya-nas-kazahstan-privilegirovannyy-partner-gensek-oon-vstretilsya-s-tokaevym/

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