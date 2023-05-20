Премьер Италии и президент Сингапура прилетят в Казахстан с рабочим визитом

Джорджа Мелони. Фото: Massimo Di Vita / Archivio Massimo Di Vita / Mondadori Portfolio / Getty Images

Президент Касым-Жомарт Токаев проведет ряд важных встреч в ближайшие дни. О предстоящих мероприятиях сообщила его пресс-служба в своем официальном Telegram-канале.

По информации Акорды, 22 мая президент проведет встречу с премьер-министром Италии Джорджей Мелони, которая прибывает в Казахстан с рабочим визитом.

В этот же день состоятся переговоры главы государства с президентом Сингапура Халимой Якоб, которая посетит нашу страну с государственным визитом. В ходе встречи планируется обсуждение вопросов сотрудничества двух стран в политической, торгово-экономической, инвестиционной и культурно-гуманитарной сферах.

Халима Якоб. Фото: Nicolas Asfouri / AFP / Getty Images

25 мая президент Казахстана примет участие в очередном заседании Высшего Евразийского экономического совета в Москве.

На этой неделе, напомним, Токаев побывал с рабочим визитом в Китае. Там он провел переговоры с председателем республики Си Цзиньпином, выступил с речью перед китайскими инвесторами, принял участие в церемонии запуска строительства логистического центра Казахстана в Сиане, а затем там же – принял участие в торжественной церемонии открытия Генерального консульства РК.

Также стало известно, что перед Токаевым и другими лидерами стран Центральной Азии, находящимися в Китае, выступил знаменитый казахстанский певец Димаш Кудайберген. Позже сам артист поделился фото и видео с Токаевым в самолете.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/2021379-tokaev-vstretitsya-premerom-italii-dzhordzhey-meloni/