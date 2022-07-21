Президент Италии принял отставку премьера Драги

Марио Драги. Кадр из видео: YouTube/European Parliament

Президент Италии Серджо Маттарела принял отставку премьер-министра Марио Драги, передает РИА Новости со ссылкой на сообщение канцелярии президента. Ранее свое намерение уйти в отставку озвучивал сам Драги.

Премьер-министр Италии Марио Драги в обращении к Палате депутатов на сегодняшней сессии, 21 июля, подтвердил свое намерение подать в отставку.

"В свете вчерашнего голосования в Сенате прошу отложить заседание, потому что я направлюсь к президенту Италии, чтобы сообщить о своих намерениях", - сказал Драги.

Сессия началась с продолжительных аплодисментов в адрес политика.

Ранее итальянский телеканал Rai News 24 со ссылкой на источники сообщил о желании Драги подать в отставку.

Также СМИ рассказали, что Драги получил вотум доверия в верхней палате Сената, собрав минимальное, но достаточное количество голосов. "За" высказались 95 членов из 192, "против" - всего 38.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1979553-prezident-italii-prinyal-otstavku-premera-dragi/