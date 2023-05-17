70-летний юбилей Токаева: кто из лидеров стран поздравил президента

Касым-Жомарт Токаев. Фото: Акорда

Состоялись телефонные разговоры главы государства Касым-Жомарта Токаева с лидерами ряда стран, передает официальный сайт президента Казахстана.

По телефону главу государства тепло поздравили с 70-летним юбилеем президент России Владимир Путин, президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев, президент Кыргызстана Садыр Жапаров, президент Таджикистана Эмомали Рахмон, президент Азербайджана Ильхам Алиев, президент Беларуси Александр Лукашенко и президент ОАЭ шейх Мухаммед бен Заид Аль Нахаян.

Лидеры стран поздравили Касым-Жомарта Токаева с днем рождения, пожелали ему дальнейших успехов в ответственной государственной деятельности на благо народа Казахстана.

Кроме того, в адрес президента также поступают поздравления и телеграммы от глав иностранных государств и правительств, спикеров парламентов, руководителей международных организаций, дипломатических миссий и деловых кругов.

Поздравительные телеграммы на имя Токаева направили президент России Владимир Путин, председатель КНР Си Цзиньпин, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев, президент Кыргызстана Садыр Жапаров, президент Таджикистана Эмомали Рахмон, президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов, президент Азербайджана Ильхам Алиев, президент Беларуси Александр Лукашенко, премьер-министр Армении Никол Пашинян, президент Италии Серджо Маттарелла, президент Сербии Александр Вучич, президент Венгрии Каталин Новак, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, президент Болгарии Румен Радев, президент Албании Байрам Бегай, президент Сингапура Халима Якоб, генеральный секретарь ШОС Чжан Мин, генеральный секретарь СНГ Сергей Лебедев и другие.

"Теплые слова поздравлений с юбилеем Касым-Жомарта Токаева содержатся в многочисленных телеграммах от граждан нашей страны, видных политических и общественных деятелей Казахстана, представителей научной и творческой интеллигенции и многих других.

Письма и телеграммы с поздравлениями продолжают поступать", – говорится в сообщении Акорды.

Ранее пресс-секретарь Касым-Жомарта Токаева Руслан Желдибай рассказал, как глава государства планирует отметить свой день рождения.

По его словам, никаких мероприятий по этому поводу не планируется. Он отметил, что это принципиальная позиция президента.

Также Желдибай подчеркнул, что в рамках программы визита Токаева в КНР никаких мероприятий по случаю его дня рождения тоже не запланировано.

Между тем, напомним, что сегодня, 17 мая, в свой день рождения президент Казахстана прилетел с государственным визитом в Китай. Позже Токаев и Си Цзиньпин провели переговоры и адресовали друг другу поздравления.

Кроме того, в рамках госвизита президента РК в КНР был подписан ряд документов.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/2021005-70-letniy-yubiley-tokaeva-kto-iz-liderov-stran-pozdravil-prezidenta/