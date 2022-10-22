Премьер-министром Италии впервые станет женщина

Джорджа Мелони. Фото: Alessia Pierdomenico / Bloomberg / Getty Images

Президент Италии Серджо Маттарелла вручил мандат премьер-министра Джордже Мелони, лидеру партии "Братья Италии", и поручил ей сформировать новое правительство, передает РИА Новости.

Как сообщил СМИ генеральный секретарь президентской канцелярии Уго Дзампетти, Мелони представила главе государства состав своего совета министров.

"Президент Серджо Маттарелла принял Джорджу Мелони и предложил ей сформировать правительство. Она приняла мандат и представила президенту состав министров", — сказал Дзампетти журналистам.

Церемония принесения присяги нового совета министров состоится в президентском Квиринальском дворце в субботу в 10:00, добавил Дзампетти.

Как уточняет издание, итальянский политик, лидер партии "Братья Италии" Джорджа Мелони родилась 15 января 1977 года в Риме.

Политический путь Мелони начался еще в подростковом возрасте, когда в 15 лет она вступила в ряды молодежного отделения ультраправой партии "Итальянское социальное движение – Национальные правые", уходящей своими корнями во времена фашизма. В этот период она основала студенческое объединение "Предки", которое в то время было направлено против проекта школьной реформы, предложенного министром образования Розой Руссо-Ерволино.

За свою политическую карьеру Мелони возглавляла несколько организаций, в 2006 году была избрана в Палату депутатов Италии по списку "Национального альянса", став самой молодой женщиной-депутатом того созыва. В 2006-2008 годах была вице-президентом палаты.

В 2012 году вместе с политиками Гвидо Крозетто и Иньяцио Ла Русса основала ультраправую партию "Братья Италии".

"Братья Италии" участвовали в парламентских выборах в 2018 году, набрав 4,3%. В 2019 году партия получила 6,4% голосов.

В сентябре 2020 года Джорджу Мелони единогласно избрали президентом Европейской партии консерваторов и реформистов. В настоящее время она является единственной женщиной-лидером как европейской политической партии, так и крупной итальянской партии.

В июле 2022 года, в преддверии парламентских выборов, партии "Братья Италии", "Вперед, Италия", "Лига Севера" и "Мы, умеренные" сформировали правоцентристскую коалицию.

По итогам парламентских выборов, прошедших 25 сентября 2022 года, коалиция правоцентристских партий получила 43,9% голосов. В верхней палате – сенате – правоцентристские силы набрали почти 43,9% голосов. При этом партия Джорджи Мелони "Братья Италии" получила 26,1% голосов.

Мелони – сторонник НАТО, выступает в защиту границ от неконтролируемой иммиграции, является сторонником итальянской национальной идентичности.

Мелони подчеркивает, что ее партия находится на стороне Запада, и осуждает "жестокую агрессию" России против Украины.

Помимо политической деятельности, Мелони ведет и журналистскую. Автор книг "Мы верим. Путешествие к лучшим молодым людям Италии", "Я – Джоржа. Мои корни, мои идеи".

Джорджа Мелони не замужем, воспитывает общую дочь Джиневру с итальянским журналистом и телеведущим Андреа Джамбруно.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1993867-premer-ministrom-italii-vpervye-stanet-zhenschina/