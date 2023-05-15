Как Токаев отпразднует свое 70-летие, рассказали в его пресс-службе

Касым-Жомарт Токаев. Фото: Акорда

Пресс-секретарь Касым-Жомарта Токаева рассказал, как глава государства планирует отметить свой день рождения - 17 мая ему исполнится 70 лет.

Желдибай отметил, что в пресс-службу президента поступают вопросы о его предстоящем юбилее.

"Никаких мероприятий по этому поводу не планируется. Это принципиальная позиция президента. Глава государства проведет 17 мая в обычном рабочем режиме.

Как мы уже сообщали, в этот день начинается его государственный визит в Китай. Ни в Казахстане, ни в рамках программы визита в КНР никаких мероприятий по случаю дня рождения не будет", - сообщил его пресс-секретарь.

Отметим, что все прошлые годы Касым-Жомарт Токаев также не отмечал свой день рождения.

Как пояснял ранее его бывший пресс-секретарь Берик Уали, президент не любит праздновать этот день, потому что в его семье не было принято отмечать дни рождения как детей, так и родителей.

Напомним, Касым-Жомарт Токаев родился в Алматы в семье известного писателя Кемеля Токаева и преподавательницы Турар Шабарбаевой в 1953 году.

В 1970 году, окончив среднюю школу № 25 в южной столице, Токаев поступил в Московский государственный институт международных отношений. В 1992 году окончил Дипломатическую академию МИД РФ.

Свой трудовой путь Касым-Жомарт Токаев начал в 1975 году в качестве дежурного референта в министерстве иностранных дел СССР.

В разные годы работал секретарем министерства иностранных дел СССР, вице-министром, позже министром иностранных дел РК, вице-премьером, премьер-министром и председателем сената.

С 2011 по 2013 год был заместителем генсекретаря ООН, генеральным директором отделения ООН в Женеве, а также личным представителем генерального секретаря ООН на Конференции по разоружению.

С марта 2019 года занимает должность президента Республики Казахстан.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2020624-kak-tokaev-otmetit-svoy-den-rozhdeniya-rasskazali-v-ego-press-sluzhbe/