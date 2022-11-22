Глава Минфина: На инаугурацию президента денег дополнительно выделять не будут

Ерулан Жамаубаев. Фото: primeminister.kz

Глава Минфина в кулуарах кабмина прокомментировал вопрос о том, сколько средств могут выделить на инаугурацию президента страны, передает корреспондент NUR.KZ.

Вопрос подняли журналисты. Они поинтересовались, сколько средств выделят на инаугурацию президента.

"На инаугурацию президента дополнительно из бюджета финансовых средств не будет выделено", — коротко заявил в ответ Ерулан Жамаубаев.

Сегодня на брифинге в ЦИК огласили итоги выборов президента Казахстана, состоявшихся 20 ноября. В голосовании, набрав 81,31% голосов избирателей, победил действующий президент Касым-Жомарт Токаев. Его инаугурация состоится 26 ноября.

Напомним, что ранее главу государства избирали на 5 лет. При этом президент мог переизбираться после окончания первого строка. Однако в сентябре Токаев подписал поправки в Конституцию, согласно которым глава государства может избираться на семилетний срок, но без права переизбрания.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1998407-glava-minfina-na-inauguratsiyu-prezidenta-deneg-dopolnitelno-vydelyat-ne-budut/