Скандал с переездом детдома из Алматы: три чиновника освобождены от должностей

После скандала с переездом детдома из Алматы трое высокопоставленных чиновников в Алматинской области лишились своих должностей, передает NUR.KZ со ссылкой на управление образования региона.

Как сообщает ведомство, по согласованию с Администрацией президента РК был освобожден от должности заместителя акима Алматинской области Болат Куренбеков.

Также освобождены от должностей руководитель управления образования Салтанат Беспаева и руководитель управления внутренней политики Ерик Абитов.

"Первому заместителю акима области объявили строгий выговор", - уточнила заместитель руководителя управления Диана Онбырбаева.

Скандал с переездом детей из Алматы в Қонаев

О переезде детского дома стало известно в марте этого года. Тогда в Сети появилось видеообращение воспитанников. Они выступали против переезда, а чиновники заявляли, что здание построено в 1963 году и признано непригодным для дальнейшей эксплуатации.

В июле в акимате Алматинской области снова подтвердили, что решение окончательное - детей переведут в новое здание, расположенное в Қонаеве. Вскоре в соцсетях появились кадры, на которых был запечатлен переезд. Детей пытались выселить с полицейскими, одной девочке стало плохо.

Вскоре Касым-Жомарт Токаев поручил отменить переезд детей из Алматы в Қонаев. Случившееся возмутило бывшего детского омбудсмена Аружан Саин, также уполномоченный по правам ребенка Динара Закиева прокомментировала ситуацию.

Позже о произошедшем высказались и в Минпросвещения. В ведомстве пообещали, что права детей-сирот будут соблюдены. Вскоре состоялось совещание, в ходе которого дано поручение провести служебную проверку.

Аружан Саин сделала заявление о возможном подлоге технического заключения, послужившего основанием для переселения. Кроме того, поведение одного из чиновников в Алматинской области сочли неэтичным по отношению к воспитанникам детдома "Баганашыл".

В акимате Алматы заявили, что информация об увольнении сотрудников детского дома "Баганашыл" не соответствует действительности. Также там отметили, что воспитанники продолжат проживать на территории своего центра и учиться в мегаполисе.

