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Требования по обеспечению промышленной безопасности усилят в Казахстане после заявлений Токаева

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Каски лежат на полке
Каски. Иллюстративное фото: dannyfroese / Getty Images

Олжас Бектенов провел совещание о реализации поручений президента по вопросам обеспечения безопасности граждан, задействованных на опасных производствах, передает NUR.KZ со ссылкой на правительство.

Министры по чрезвычайным ситуациям Чингис Аринов, промышленности и строительства Канат Шарлапаев доложили о проводимой работе в сфере безопасности труда и новых подходах.

Участие в совещании также приняли министры труда и социальной защиты населения, а также цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности.

"В рамках Концепции промышленной безопасности будут пересмотрены нормативно-правовые акты с учетом цифровизации объектов, усилены требования к объектам по обеспечению промышленной безопасности, развитию науки и созданию соответствующих центров, а также повышению кадрового потенциала и правового статуса государственного инспектора труда.

В настоящее время уже пересматриваются отдельные требования по промышленной безопасности. Так, в рамках законопроекта по гражданской защите ужесточаются требования к аварийно-спасательным службам, усиливаются нормативы по производственному контролю, а также предусмотрены новые обязанности владельцев опасных производственных объектов по обновлению и модернизации оборудования", - говорится в сообщении.

Сообщается, что планируется запуск информационной системы "Е-КПБ", которая позволит создать паспорта объектов промышленной безопасности, автоматизировать учет аварий и другие процессы.

Особое внимание премьер-министр уделил механизму контроля в сфере промышленной безопасности.

МЧС совместно с МПС и МТСЗН поручено по итогам ревизии внести предложения по усилению ответственности владельцев и руководителей промобъектов за обеспечение безопасных условий труда.

Министерству промышленности совместно с министерствами по чрезвычайным ситуациям, экологии и природных ресурсов поручено провести анализ и взять на контроль планы горных работ недропользователей на предмет своевременного финансирования мероприятий промышленной безопасности.

Министерствам промышленности, по чрезвычайным ситуациям - выработать нормативы проведения заблаговременной дегазации шахт для снижения рисков, связанных с выбросами газов.

МЦРИАП совместно с отечественными IT-специалистами поручено выработать новые решения по обеспечению промышленной безопасности.

Отметим, накануне в связи с трагедией на руднике в Ұлытау президент обратил внимание на недопустимое положение дел в сфере безопасности труда.

В заявлении Токаева, которое опубликовала Акорда, подчеркивается, что "имеют место случаи грубого нарушения установленных требований, объекты слабо оснащены системами промышленной безопасности".

Компании, отмечает он, недостаточно инвестируют в проекты, направленные на обеспечение безопасных условий труда. Все это, со слов главы государства, приводит к техногенным авариям, гибели и травмам работников.

Напомним, 17 февраля, в области Ұлытау на руднике Жомарт произошло ЧП, в результате погибли семь человек.

Премьер-министр Казахстана поручил создать правительственную комиссию.

В полиции возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 277 УК РК "Нарушение правил безопасности при ведении горных или строительных работ". Ведутся следственные действия.

В "Казахмысе" отмечали, что семьям окажут всестороннюю помощь - им выплатят 10-кратный средний годовой заработок работника и более 2 млн тенге на организацию похорон.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования семьям погибших.

Также был опубликован список погибших шахтеров, а позже появились их фотографии.

После спуска аварийно-спасательных бригад стало известно, что обрушения на шахте Жомарт в области Ұлытау не произошло, но был выброс природного газа, об этом заявили в корпорации "Казахмыс".

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2222619-trebovaniya-po-obespecheniyu-promyshlennoy-bezopasnosti-usilyat-v-kazahstane/