Опубликованы фото погибших шахтеров в области Ұлытау
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Корпорация "Казахмыс" на своей официальной странице в Instagram опубликовала фото сотрудников, погибших при обрушении горной массы на руднике Жомарт в области Ұлытау, передает NUR.KZ.
"Сегодня для нас невосполнимо тяжелый день. Сотрудники "Казахмыс" - это наша большая семья, и жизнь каждого из них бесценна.
Выражаем искренние соболезнования семьям, близким и родным наших семерых коллег, погибших в этой трагедии. Это невосполнимая утрата для всех нас", - отметили в компании.
Здесь добавили, что безопасность сотрудников - главный приоритет.
"Мы сделаем все возможное, чтобы тщательно изучить обстоятельства произошедшего и принять необходимые меры. В данный момент соответствующие органы проводят расследование, и мы оказываем полное содействие.
Мы всегда будем помнить наших коллег. Их имена навсегда останутся в наших сердцах", - сообщили в корпорации.
Напомним, вчера, 17 февраля, в области Ұлытау на руднике Жомарт произошло обрушение горной массы, в результате погибли семь человек.
Премьер-министр Казахстана поручил создать правительственную комиссию.
В полиции возбудили уголовное дело по ч.3 ст.277 УК РК "Нарушение правил безопасности при ведении горных или строительных работ". Ведутся следственные действия.
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования семьям погибших.
Сегодня был опубликован список погибших шахтеров. Также в МЧС рассказали, что происходит на месте трагедии.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2221779-opublikovany-foto-pogibshih-shahterov-v-oblasti-lytau/