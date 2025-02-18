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Опубликованы фото погибших шахтеров в области Ұлытау

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Погибший сотрудник на руднике
Погибший. Кадр из видео: instagram.com/kazakhmys_official

Корпорация "Казахмыс" на своей официальной странице в Instagram опубликовала фото сотрудников, погибших при обрушении горной массы на руднике Жомарт в области Ұлытау, передает NUR.KZ.

"Сегодня для нас невосполнимо тяжелый день. Сотрудники "Казахмыс" - это наша большая семья, и жизнь каждого из них бесценна.

Выражаем искренние соболезнования семьям, близким и родным наших семерых коллег, погибших в этой трагедии. Это невосполнимая утрата для всех нас", - отметили в компании.

Здесь добавили, что безопасность сотрудников - главный приоритет.

"Мы сделаем все возможное, чтобы тщательно изучить обстоятельства произошедшего и принять необходимые меры. В данный момент соответствующие органы проводят расследование, и мы оказываем полное содействие.

Мы всегда будем помнить наших коллег. Их имена навсегда останутся в наших сердцах", - сообщили в корпорации.

Напомним, вчера, 17 февраля, в области Ұлытау на руднике Жомарт произошло обрушение горной массы, в результате погибли семь человек.

Премьер-министр Казахстана поручил создать правительственную комиссию.

В полиции возбудили уголовное дело по ч.3 ст.277 УК РК "Нарушение правил безопасности при ведении горных или строительных работ". Ведутся следственные действия.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования семьям погибших.

Сегодня был опубликован список погибших шахтеров. Также в МЧС рассказали, что происходит на месте трагедии.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2221779-opublikovany-foto-pogibshih-shahterov-v-oblasti-lytau/