Трагедия на руднике в Ұлытау: обнаружено тело седьмого работника
Опубликовано:Қазақ тілінде оқу
Обнаружено тело седьмого работника рудника в области Ұлытау, где произошло обрушение шахты, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу МЧС РК.
В ходе поисково-спасательных работ на руднике было найдено тело седьмого сотрудника.
Его личность устанавливается.
В настоящий момент тела всех семерых работников подняты на поверхность и переданы сотрудникам полиции для проведения судебно-медицинской экспертизы.
На "горячую линию", открытую в Оперативном штабе МЧС РК, на данный момент поступило 23 звонка, добавили в МЧС.
Напомним, вчера, 17 февраля, в области Ұлытау на руднике Жомарт произошло обрушение горной массы. Как сообщали в корпорации "Казахмыс", под завалами остались семь человек, связи с ними не было.
На место ЧП направили силы и средства ДЧС двух областей, кинологические расчеты, медиков и психологов. МЧС запустило горячую линию по номеру 8 (7271) 55-96-21.
Ночью спасателям удалось обнаружить тела шести работников, оставшихся под завалом. Их личности устанавливаются.
Премьер-министр Бектенов поручил создать правительственную комиссию в связи с обрушением шахты в области Ұлытау.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2221557-tragediya-na-rudnike-v-lytau-obnaruzheno-telo-sedmogo-rabotnika/