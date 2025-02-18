Трагедия на руднике в Ұлытау: обнаружено тело седьмого работника

Обнаружено тело седьмого работника рудника в области Ұлытау, где произошло обрушение шахты, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу МЧС РК.

В ходе поисково-спасательных работ на руднике было найдено тело седьмого сотрудника.

Его личность устанавливается.

В настоящий момент тела всех семерых работников подняты на поверхность и переданы сотрудникам полиции для проведения судебно-медицинской экспертизы.

На "горячую линию", открытую в Оперативном штабе МЧС РК, на данный момент поступило 23 звонка, добавили в МЧС.

Напомним, вчера, 17 февраля, в области Ұлытау на руднике Жомарт произошло обрушение горной массы. Как сообщали в корпорации "Казахмыс", под завалами остались семь человек, связи с ними не было.

На место ЧП направили силы и средства ДЧС двух областей, кинологические расчеты, медиков и психологов. МЧС запустило горячую линию по номеру 8 (7271) 55-96-21.

Ночью спасателям удалось обнаружить тела шести работников, оставшихся под завалом. Их личности устанавливаются.

Премьер-министр Бектенов поручил создать правительственную комиссию в связи с обрушением шахты в области Ұлытау.