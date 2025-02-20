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Трагедия на руднике в Ұлытау: выяснилось, что обрушения шахты не было

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Свет в шахте
Шахта. Иллюстративное фото: pixabay.com

После спуска аварийно-спасательных бригад стало известно, что обрушения на шахте Жомарт в области Ұлытау не произошло, но был выброс природного газа, передает NUR.KZ со ссылкой на "Казахмыс".

Как сообщается в официальном Telegram-канале компании, первоначальной версией трагедии было обрушение шахты.

"Но после спуска аварийно-спасательных бригад выяснено, что обрушений нет. Работа рудника приостановлена на время расследования. Ведется анализ причин инцидента, связанного с выбросом природного газа", - рассказали в "Казахмысе".

Также в связи с трагедией на руднике Жомарт компания создала внутренний штаб, координирующий мероприятия. Руководство посетило семьи погибших.

"Казахмыс" взял на себя расходы по транспортировке тел в различные регионы Казахстана. По просьбе родных тела трех горняков доставили в Туркестанскую и Карагандинскую области, остальные - в Жезказган и Сатпаев.

Ведется оценка задолженности погибших шахтеров перед банками. Компания направила письма в Агентство по регулированию и развитию финансового рынка РК для уточнения всех долговых обязательств погибших и их близких родственников.

"На текущий момент выявлены кредиты и ипотеки на общую сумму 47,5 млн тенге. Ведется работа по их погашению", - заявили в компании.

Напомним, 17 февраля, в области Ұлытау на руднике Жомарт произошло ЧП, в результате погибли семь человек.

Премьер-министр Казахстана поручил создать правительственную комиссию.

В полиции возбудили уголовное дело по ч.3 ст.277 УК РК "Нарушение правил безопасности при ведении горных или строительных работ". Ведутся следственные действия.

В "Казахмысе" отмечали, что причиной обрушения шахты мог стать взрыв природного газа. В компании добавили, что семьям окажут всестороннюю помощь - им выплатят 10-кратный средний годовой заработок работника и более 2 млн тенге на организацию похорон.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования семьям погибших.

Также был опубликован список погибших шахтеров, а позже появились их фотографии.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2222402-tragediya-na-rudnike-v-lytau-vyyasnilos-chto-obrusheniya-shahty-ne-bylo/