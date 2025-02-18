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Обрушение шахты в Ұлытау: создана правительственная комиссия

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Рабочий в шахте
Рабочий в шахте. Иллюстративное фото: Andrey Rudakov / Bloomberg / Getty Images

Премьер-министр Бектенов поручил создать правительственную комиссию в связи с обрушением шахты в области Ұлытау, передает NUR.KZ со ссылкой на правительство.

Как сообщили в кабмине, по поручению премьер-министра создана специальная комиссия по расследованию причин и оказанию помощи пострадавшим в результате обрушения шахты в Жанааркинском районе области Ұлытау.

Комиссию возглавил заместитель премьер-министра Канат Бозумбаев.

"Вице-премьеру поручено незамедлительно выехать на место ЧС для координации работы государственных органов и организаций", - говорится в сообщении.

Напомним, вчера, 17 февраля, в области Ұлытау на руднике Жомарт произошло обрушение горной массы. Как сообщали в корпорации "Казахмыс", под завалами остались семь человек, связи с ними не было.

На место ЧП направили силы и средства ДЧС двух областей, кинологические расчеты, медиков и психологов. МЧС запустило горячую линию по номеру 8 (7271) 55-96-21.

Ночью спасателям удалось обнаружить тела шести работников, оставшихся под завалом. Их личности устанавливаются.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2221554-obrushenie-shahty-v-lytau-sozdana-pravitelstvennaya-komissiya/