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Эзотерика

Появился список погибших на руднике в области Ұлытау

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Шахта
Штольня. Иллюстративное фото: komyvgory / Getty Images

В пресс-службе корпорации "Казахмыс" предоставили список погибших сотрудников при обрушении горной массы на руднике Жомарт в области Ұлытау, передает NUR.KZ.

Список погибших шахтеров:

1. Акшалов Кайрат Аманбекович, 1975 г.р., машинист насосных установок;

2. Жакубаев Ардак Боранбаевич, 1998 г.р., мастер горный подземного участка;

3. Жумадуллаев Бакытбек Нышанович, 1975 г.р., подземный горнорабочий:

4. Кенжебеков Орынбек Әмірханұлы, 1991 г.р., машинист погрузочно-доставочной машины;

5. Молдабеков Галимжан Есенбекович, 1978 г.р., помощник бурильщика шпуров,

6. Нурулдаев Олжас Жагалбаевич, 1979 г.р., энергетик подземного участка,

7. Рожков Константин Владимирович, 1992 г.р., электрослесарь-монтажник подземного горно-проходческого оборудования.

Напомним, вчера, 17 февраля, в области Ұлытау на руднике Жомарт произошло обрушение горной массы. Как сообщали в корпорации "Казахмыс", под завалами остались семь человек, связи с ними не было.

Ночью спасателям удалось обнаружить тела шести погибших, а утром сообщили об обнаружении седьмого тела.

Премьер-министр Казахстана поручил создать правительственную комиссию.

В полиции возбудили уголовное дело по ч.3 ст.277 УК РК "Нарушение правил безопасности при ведении горных или строительных работ". Ведутся следственные действия.

В "Казахмысе" отмечали, что причиной обрушения шахты мог стать взрыв природного газа. В компании добавили, что семьям окажут всестороннюю помощь - им выплатят 10-кратный средний годовой заработок работника и более 2 млн тенге на организацию похорон.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования семьям погибших.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2221695-poyavilsya-spisok-pogibshih-na-rudnike-v-oblasti-lytau/