Появился список погибших на руднике в области Ұлытау
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В пресс-службе корпорации "Казахмыс" предоставили список погибших сотрудников при обрушении горной массы на руднике Жомарт в области Ұлытау, передает NUR.KZ.
Список погибших шахтеров:
1. Акшалов Кайрат Аманбекович, 1975 г.р., машинист насосных установок;
2. Жакубаев Ардак Боранбаевич, 1998 г.р., мастер горный подземного участка;
3. Жумадуллаев Бакытбек Нышанович, 1975 г.р., подземный горнорабочий:
4. Кенжебеков Орынбек Әмірханұлы, 1991 г.р., машинист погрузочно-доставочной машины;
5. Молдабеков Галимжан Есенбекович, 1978 г.р., помощник бурильщика шпуров,
6. Нурулдаев Олжас Жагалбаевич, 1979 г.р., энергетик подземного участка,
7. Рожков Константин Владимирович, 1992 г.р., электрослесарь-монтажник подземного горно-проходческого оборудования.
Напомним, вчера, 17 февраля, в области Ұлытау на руднике Жомарт произошло обрушение горной массы. Как сообщали в корпорации "Казахмыс", под завалами остались семь человек, связи с ними не было.
Ночью спасателям удалось обнаружить тела шести погибших, а утром сообщили об обнаружении седьмого тела.
Премьер-министр Казахстана поручил создать правительственную комиссию.
В полиции возбудили уголовное дело по ч.3 ст.277 УК РК "Нарушение правил безопасности при ведении горных или строительных работ". Ведутся следственные действия.
В "Казахмысе" отмечали, что причиной обрушения шахты мог стать взрыв природного газа. В компании добавили, что семьям окажут всестороннюю помощь - им выплатят 10-кратный средний годовой заработок работника и более 2 млн тенге на организацию похорон.
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования семьям погибших.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2221695-poyavilsya-spisok-pogibshih-na-rudnike-v-oblasti-lytau/