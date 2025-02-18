Названа предварительная причина обрушения шахты в области Ұлытау

В ТОО "Корпорация Казахмыс" назвали предварительную причину обрушения шахты Жомарт в области Ұлытау - ею мог стать взрыв газа, передает NUR.KZ со ссылкой на компанию.

В компании отметили, что сейчас продолжаются поиски седьмого работника, находившегося в шахте во время обрушения.

"По предварительным данным, произошел взрыв природного газа, что нехарактерно для рудников корпорации. Обстоятельства и причины происшествия устанавливаются. Создана специальная государственная комиссия для расследования трагедии", - говорится в сообщении компании.

Подчеркивается, что корпорация оказывает полное содействие в выяснении всех обстоятельств произошедшего.

"Руководство и коллектив "Казахмыс" приносят искренние и глубокие соболезнования родным и близким погибших", - добавили в корпорации.

Отмечается также, что семьям погибших будет оказана социальная и материальная помощь - семьям погибших будут выплачены 10-кратный средний годовой заработок работника и более 2 млн тенге на организацию похорон.

"Предусмотрены ежемесячные выплаты по потере кормильца, оплата обучения детей, погашение кредитов и займов погибших работников и иные виды помощи по обращению членов семьи", - добавили в "Казахмыс".

Напомним, вчера, 17 февраля, в области Ұлытау на руднике Жомарт произошло обрушение горной массы. Как сообщали в корпорации "Казахмыс", под завалами остались семь человек, связи с ними не было.

На место ЧП направили силы и средства ДЧС двух областей, кинологические расчеты, медиков и психологов. МЧС запустило горячую линию по номеру 8 (7271) 55-96-21.

Ночью спасателям удалось обнаружить тела шести работников, оставшихся под завалом. Их личности устанавливаются.