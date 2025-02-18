Названа предварительная причина обрушения шахты в области Ұлытау
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В ТОО "Корпорация Казахмыс" назвали предварительную причину обрушения шахты Жомарт в области Ұлытау - ею мог стать взрыв газа, передает NUR.KZ со ссылкой на компанию.
В компании отметили, что сейчас продолжаются поиски седьмого работника, находившегося в шахте во время обрушения.
"По предварительным данным, произошел взрыв природного газа, что нехарактерно для рудников корпорации. Обстоятельства и причины происшествия устанавливаются. Создана специальная государственная комиссия для расследования трагедии", - говорится в сообщении компании.
Подчеркивается, что корпорация оказывает полное содействие в выяснении всех обстоятельств произошедшего.
"Руководство и коллектив "Казахмыс" приносят искренние и глубокие соболезнования родным и близким погибших", - добавили в корпорации.
Отмечается также, что семьям погибших будет оказана социальная и материальная помощь - семьям погибших будут выплачены 10-кратный средний годовой заработок работника и более 2 млн тенге на организацию похорон.
"Предусмотрены ежемесячные выплаты по потере кормильца, оплата обучения детей, погашение кредитов и займов погибших работников и иные виды помощи по обращению членов семьи", - добавили в "Казахмыс".
Напомним, вчера, 17 февраля, в области Ұлытау на руднике Жомарт произошло обрушение горной массы. Как сообщали в корпорации "Казахмыс", под завалами остались семь человек, связи с ними не было.
На место ЧП направили силы и средства ДЧС двух областей, кинологические расчеты, медиков и психологов. МЧС запустило горячую линию по номеру 8 (7271) 55-96-21.
Ночью спасателям удалось обнаружить тела шести работников, оставшихся под завалом. Их личности устанавливаются.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2221544-nazvana-predvaritelnaya-prichina-obrusheniya-shahty-v-oblasti-lytau/