Токаев дал ряд поручений правительству после трагедии в Ұлытау
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В связи с трагедией на руднике корпорации "Казахмыс" в Ұлытау президент обратил внимание на недопустимое положение дел в сфере безопасности труда, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.
В заявлении Токаева, которое публикует Акорда, подчеркивается, что "имеют место случаи грубого нарушения установленных требований, объекты слабо оснащены системами промышленной безопасности". Компании, отмечает он, недостаточно инвестируют в проекты, направленные на обеспечение безопасных условий труда.
Все это, со слов главы государства, приводит к техногенным авариям, гибели и травмам работников.
️Президент поручил правительству принять следующие меры по обеспечению безопасности граждан, задействованных на опасных производствах:
- Провести ревизию объектов на предмет их соответствия нормам промышленной безопасности;
- Выработать и внедрить современные системы безопасности на указанных объектах, включая газосигнализационные средства, сейсмодатчики, системы позиционирования и др.;
- Обеспечить цифровизацию на объектах в части внедрения автоматизированных систем прогнозирования и оповещения;
- По итогам ревизии предусмотреть увеличение инвестиций в современные системы промышленной безопасности путем корректировки рабочих программ недропользователей;
- Ужесточить механизмы надзора и контроля в сфере промышленной безопасности.
️Данные поручения главы государства поставлены на особый контроль в Администрации президента.
Напомним, 17 февраля, в области Ұлытау на руднике Жомарт произошло ЧП, в результате погибли семь человек.
Премьер-министр Казахстана поручил создать правительственную комиссию.
В полиции возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 277 УК РК "Нарушение правил безопасности при ведении горных или строительных работ". Ведутся следственные действия.
В "Казахмысе" отмечали, что причиной обрушения шахты мог стать взрыв природного газа. В компании добавили, что семьям окажут всестороннюю помощь - им выплатят 10-кратный средний годовой заработок работника и более 2 млн тенге на организацию похорон.
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования семьям погибших.
Также был опубликован список погибших шахтеров, а позже появились их фотографии.
После спуска аварийно-спасательных бригад стало известно, что обрушения на шахте Жомарт в области Ұлытау не произошло, но был выброс природного газа, об этом заявили в корпорации "Казахмыс".
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2222472-vse-eto-privodit-k-avariyam-gibeli-i-travmam-tokaev-dal-ryad-porucheniy-pravitelstvu/