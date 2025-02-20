Токаев дал ряд поручений правительству после трагедии в Ұлытау

В связи с трагедией на руднике корпорации "Казахмыс" в Ұлытау президент обратил внимание на недопустимое положение дел в сфере безопасности труда, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

В заявлении Токаева, которое публикует Акорда, подчеркивается, что "имеют место случаи грубого нарушения установленных требований, объекты слабо оснащены системами промышленной безопасности". Компании, отмечает он, недостаточно инвестируют в проекты, направленные на обеспечение безопасных условий труда.

Все это, со слов главы государства, приводит к техногенным авариям, гибели и травмам работников.

️Президент поручил правительству принять следующие меры по обеспечению безопасности граждан, задействованных на опасных производствах:

Провести ревизию объектов на предмет их соответствия нормам промышленной безопасности; Выработать и внедрить современные системы безопасности на указанных объектах, включая газосигнализационные средства, сейсмодатчики, системы позиционирования и др.; Обеспечить цифровизацию на объектах в части внедрения автоматизированных систем прогнозирования и оповещения; По итогам ревизии предусмотреть увеличение инвестиций в современные системы промышленной безопасности путем корректировки рабочих программ недропользователей; Ужесточить механизмы надзора и контроля в сфере промышленной безопасности.

️Данные поручения главы государства поставлены на особый контроль в Администрации президента.

Напомним, 17 февраля, в области Ұлытау на руднике Жомарт произошло ЧП, в результате погибли семь человек.

Премьер-министр Казахстана поручил создать правительственную комиссию.

В полиции возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 277 УК РК "Нарушение правил безопасности при ведении горных или строительных работ". Ведутся следственные действия.

В "Казахмысе" отмечали, что причиной обрушения шахты мог стать взрыв природного газа. В компании добавили, что семьям окажут всестороннюю помощь - им выплатят 10-кратный средний годовой заработок работника и более 2 млн тенге на организацию похорон.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования семьям погибших.

Также был опубликован список погибших шахтеров, а позже появились их фотографии.

После спуска аварийно-спасательных бригад стало известно, что обрушения на шахте Жомарт в области Ұлытау не произошло, но был выброс природного газа, об этом заявили в корпорации "Казахмыс".