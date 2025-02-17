Шахта обрушилась в области Ұлытау: в ней находились 7 человек
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В области Ұлытау произошло обрушение горной массы, под завалами оказались семь человек, на данный момент связи с ними нет. Ситуацию прокомментировали в МЧС и корпорации "Казахмыс", передает NUR.KZ.
На сайте корпорации "Казахмыс" опубликовано сообщение, в котором указано, что в области Ұлытау на руднике Жомарт произошло обрушение горной массы.
"В результате происшествия семь работников остались за завалом. В связи с обрывом кабелей на данный момент связи с рабочими нет", - заявили в корпорации.
Корреспонденту NUR.KZ в пресс-службе МЧС сообщили подробную информацию.
"17 февраля на руднике "Жомарт" ТОО "Корпорация Казахмыс" Жанааркинского района области Ұлытау произошло обрушение горной массы в шахте. За зоной обрушения остались 7 работников шахты. В настоящее время спасательными отделениями ТОО "АСС Сериктес" проводятся аварийно-спасательные работы", - сказано в сообщении.
Отмечается, что на место происшествия направили силы и средства ДЧС области Ұлытау и ДЧС Карагандинской области, в том числе кинологические расчеты, медицинские работки Центра медицины катастроф и психологи МЧС Казахстана.
"Развернута работа оперативных штабов. В МЧС организована работа телефона горячая линия - 8 (7271) 55-96-21. Обстоятельства происшествия уточняются", - добавили в пресс-службе.
Напомним, сегодня генеральный прокурор Казахстана Берик Асылов заявил о завершении расследования уголовного дела о гибели 46 горняков на шахте имени Костенко в Караганде.
Трагедия на шахте имени Костенко "АрселорМиттал Темиртау" произошла в Караганде ночью 28 октября 2023 года. В результате происшествия погибли 46 горняков - были опубликованы их имена и фотографии. Их детям назначили пособия и выплаты.
По факту ЧП Генпрокуратура начала досудебное расследование по статье "Нарушение правил безопасности при ведении горных или строительных работ".
Спустя год Генпрокуратура обнародовала результаты расследования аварии, а также озвучила фамилии подозреваемых.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2221512-shahta-obrushilas-v-oblasti-ulytau-v-ney-nahodilis-7-chelovek/