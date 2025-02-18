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Токаев выразил соболезнования семьям погибших в области Ұлытау шахтеров

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Касым-Жомарт Токаев
Касым-Жомарт Токаев. Фото: t.me/aqorda_resmi

Глава государства Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования в связи с гибелью шахтеров в области Ұлытау и дал поручения госорганам, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

Как сообщается в Telegram-канале пресс-службы Акорды, президент Касым-Жомарт Токаев направил телеграмму соболезнования родным и близким рабочих, погибших в результате обрушения горной массы на руднике корпорации "Казахмыс" в области Ұлытау.

️Глава государства также поручил правительству провести тщательное расследование причин чрезвычайного происшествия.

️Профильным ведомствам и акимату региона поручено оказать всю необходимую помощь семьям погибших, добавили в Акорде.

Напомним, вчера, 17 февраля, в области Ұлытау на руднике Жомарт произошло обрушение горной массы. Как сообщали в корпорации "Казахмыс", под завалами остались семь человек, связи с ними не было.

Ночью спасателям удалось обнаружить тела шести работников, а утром сообщили об обнаружении седьмого тела. Личности всех погибших устанавливаются.

Премьер-министр Бектенов поручил создать правительственную комиссию в связи с обрушением шахты в области Ұлытау. На место ЧП направился вице-премьер Бозумбаев.

Позже в полиции сообщили, что возбудили уголовное дело по части 3 статьи 277 УК РК "Нарушение правил безопасности при ведении горных или строительных работ". Ведутся следственные действия.

В "Казахмысе" сообщали, что причиной обрушения шахты мог стать взрыв природного газа. В компании добавили, что семьям окажут всестороннюю помощь - им выплатят 10-кратный средний годовой заработок работника и более 2 млн тенге на организацию похорон.

"Предусмотрены ежемесячные выплаты по потере кормильца, оплата обучения детей, погашение кредитов и займов погибших работников и иные виды помощи по обращению членов семьи", - добавили в компании.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2221575-tokaev-otreagiroval-na-tragediyu-na-shahte-v-lytau/