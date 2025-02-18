Обрушение шахты в Ұлытау: возбуждено уголовное дело
Опубликовано:Қазақ тілінде оқу
Полицейские сообщили о возбуждении уголовного дела по факту произошедшей в Ұлытау трагедии на руднике, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП региона.
Как заявили в полиции, по данному факту возбуждено дело по статье 277, часть 3 Уголовного кодекса РК "Нарушение правил безопасности при ведении горных или строительных работ".
На месте происшествия работают оперативно-следственные группы Департамента полиции области Ұлытау.
В настоящее время проводятся все необходимые следственные действия.
Напомним, вчера, 17 февраля, в области Ұлытау на руднике Жомарт произошло обрушение горной массы. Как сообщали в корпорации "Казахмыс", под завалами остались семь человек, связи с ними не было.
Ночью спасателям удалось обнаружить тела шести работников, а утром сообщили об обнаружении седьмого тела. Их личности устанавливаются.
Премьер-министр Бектенов поручил создать правительственную комиссию в связи с обрушением шахты в области Ұлытау.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2221560-obrushenie-shahty-v-lytau-vozbuzhdeno-ugolovnoe-delo/