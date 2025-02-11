Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

"Отсутствие средств у нас": скандалом обернулось строительство дамбы в СКО (видео)

Опубликовано:

Строительство дамбы
Строительство дамбы. Кадр из видео: astanatv.kz

На севере Казахстана вокруг строительства защитного от паводков сооружения разгорелся скандал - сельчане недовольны действиями властей, передает телеканал "Астана".

В дом на окраине Бесколя Данияр Тулегенов с семьей переехал в 2023 году. Минувшей весной жилье затопило в результате паводка. Дом признали пригодным для жилья, выделили компенсацию и семья сделала ремонт. Однако проблемы на этом не закончились.

В сентябре вплотную с жилым строением началось возведение земляного вала. Но об этом хозяин дома узнал позже, когда строительная техника снесла забор и захватила часть территории.

"Уже шли полномасштабные работы, а нам до сих пор никто ничего не говорил. Сельский акимат сказал: "Мы не знаем. Заказчиком является районный акимат". И так каждая инстанция отвечала месяц.

Начались работы, и только шестого ноября нас уведомили, что, мол все, ваш участок будет изыматься. Акимат обещал, что закроют вопрос еще 2024 годом, потому что на момент, когда переделали оценку, в 20 числах декабря, тогда уже оставалось только перенаправить деньги, подписать договор", - рассказывает Данияр Тулегенов.

Но к тому моменту деньги в бюджете закончились. Как пояснили в районном акимате, при проектировании возведения земляного вала дом семьи Тулегеновых и еще нескольких собственников других строений попали под линию прохождения защитной насыпи. Участки необходимо было изымать. Для этого провели оценку.

За дом и участок Данияру Тулегенову предложили 31 млн тенге. С этой суммой собственник не согласился. По его мнению, оценка была проведена недобросовестно. Ее мужчина обжаловал. Сумму увеличили до 39 млн тенге. Компенсацию в рамках постановления должны были выплатить до шестого февраля. Но этого не произошло.

"Это было в ноябре. Пока проходила переоценка, уже закончился финансовый год. Срок выкупа с момента постановления - три месяца. Но так как он проводил переоценку, соответственно, сроки сдвигались. После чего проект постановления был ему передан. Думаю, с учетом этих процедур до конца марта они получат. Отсутствие средств у нас", - заявил замакима Кызылжарского района Асхат Бакеев.

Как выяснилось, Тулегеновы не единственные, кому задолжал акимат. А общая сумма долга превышает 95 млн тенге.

"У нас есть еще лица, которые не получили компенсацию. Там зона отдыха находится – четыре земельных участка и отдельно стоящее здание. Итого там пять земельных участков, которые подлежат выкупу. Нами сейчас подготовлена бюджетная заявка, так как указанных средств у нас в наличии не имеется в бюджете района. Поэтому по мере выделения мы будем с ними рассчитываться", - добавил Бакеев.

Тулегеновы теперь гадают – успеют ли получить деньги до активного снеготаяния. Бросать дом не хочется, да и переезжать пока некуда. Защитное сооружение в виде насыпи доверия жителям не внушает, а ведь весна уже не за горами.

Напомним, в Костанае решили снести уцелевшие во время прошлогодних паводков дома. Власти считают, что они находятся в зоне риска и могут вновь оказаться под водой. Владельцам домов обещают компенсации.

Добавим, что на прошлой неделе мы рассказывали еще об одном скандале, связанном с паводками в СКО - оценщики, работавшие в регионе после паводков, подали в суд на акимат Петропавловска. Они заявили, что до сих пор не получили деньги за свою работу. В акимате прокомментировали ситуацию.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Паводки в Казахстане
Больше по этой теме

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2219607-otsutstvie-sredstv-u-nas-skandalom-obernulos-stroitelstvo-damby-v-sko-video/