"Отсутствие средств у нас": скандалом обернулось строительство дамбы в СКО (видео)

На севере Казахстана вокруг строительства защитного от паводков сооружения разгорелся скандал - сельчане недовольны действиями властей, передает телеканал "Астана".

В дом на окраине Бесколя Данияр Тулегенов с семьей переехал в 2023 году. Минувшей весной жилье затопило в результате паводка. Дом признали пригодным для жилья, выделили компенсацию и семья сделала ремонт. Однако проблемы на этом не закончились.

В сентябре вплотную с жилым строением началось возведение земляного вала. Но об этом хозяин дома узнал позже, когда строительная техника снесла забор и захватила часть территории.

"Уже шли полномасштабные работы, а нам до сих пор никто ничего не говорил. Сельский акимат сказал: "Мы не знаем. Заказчиком является районный акимат". И так каждая инстанция отвечала месяц.

Начались работы, и только шестого ноября нас уведомили, что, мол все, ваш участок будет изыматься. Акимат обещал, что закроют вопрос еще 2024 годом, потому что на момент, когда переделали оценку, в 20 числах декабря, тогда уже оставалось только перенаправить деньги, подписать договор", - рассказывает Данияр Тулегенов.

Но к тому моменту деньги в бюджете закончились. Как пояснили в районном акимате, при проектировании возведения земляного вала дом семьи Тулегеновых и еще нескольких собственников других строений попали под линию прохождения защитной насыпи. Участки необходимо было изымать. Для этого провели оценку.

За дом и участок Данияру Тулегенову предложили 31 млн тенге. С этой суммой собственник не согласился. По его мнению, оценка была проведена недобросовестно. Ее мужчина обжаловал. Сумму увеличили до 39 млн тенге. Компенсацию в рамках постановления должны были выплатить до шестого февраля. Но этого не произошло.

"Это было в ноябре. Пока проходила переоценка, уже закончился финансовый год. Срок выкупа с момента постановления - три месяца. Но так как он проводил переоценку, соответственно, сроки сдвигались. После чего проект постановления был ему передан. Думаю, с учетом этих процедур до конца марта они получат. Отсутствие средств у нас", - заявил замакима Кызылжарского района Асхат Бакеев.

Как выяснилось, Тулегеновы не единственные, кому задолжал акимат. А общая сумма долга превышает 95 млн тенге.

"У нас есть еще лица, которые не получили компенсацию. Там зона отдыха находится – четыре земельных участка и отдельно стоящее здание. Итого там пять земельных участков, которые подлежат выкупу. Нами сейчас подготовлена бюджетная заявка, так как указанных средств у нас в наличии не имеется в бюджете района. Поэтому по мере выделения мы будем с ними рассчитываться", - добавил Бакеев.

Тулегеновы теперь гадают – успеют ли получить деньги до активного снеготаяния. Бросать дом не хочется, да и переезжать пока некуда. Защитное сооружение в виде насыпи доверия жителям не внушает, а ведь весна уже не за горами.

Напомним, в Костанае решили снести уцелевшие во время прошлогодних паводков дома. Власти считают, что они находятся в зоне риска и могут вновь оказаться под водой. Владельцам домов обещают компенсации.

Добавим, что на прошлой неделе мы рассказывали еще об одном скандале, связанном с паводками в СКО - оценщики, работавшие в регионе после паводков, подали в суд на акимат Петропавловска. Они заявили, что до сих пор не получили деньги за свою работу. В акимате прокомментировали ситуацию.