Оценщики, работавшие в СКО после паводков, подали в суд на акимат Петропавловска (видео)

Досудебную претензию акимату Петропавловска выставила оценочная компания из Усть-Каменогорска – эксперты заявили, что им не заплатили за работу, передает телеканал "Астана".

После масштабных паводков в регионе проводили оценку имущества пострадавших. В оценочной компании заявили, что обследовали 300 домов, однако оплату так и не получили.

Руководитель оценочной компании Анна Зиновьева рассказала, что после масштабного паводка, по приглашению акимата Петропавловска ее специалисты экстренно выехали на место ЧС.

В течение трех дней, по ее словам, они провели огромную работу, оценивая пострадавшее имущество людей. С акиматом подписали договор о проделанной работе. В течение месяца чиновники обещали все оплатить – это 12 миллионов тенге. Однако денег эксперты так и не получили.

"В течение 30 дней мы проведем оплату – это было сказано руководителем аппарата акима. Я не могла не верить, договор был подписан, объемы отработаны", – рассказала эксперт-оценщик, руководитель компании Анна Зиновьева.

Вернувшись в Усть-Каменогорск, оценщики выставили акты акимату Петропавловска, приложив все документы о проделанной работе, которая, как рассказали специалисты, тогда не вызвала никаких нареканий. Но время шло, а по счетам так никто и не заплатил.

"У нас была переписка, мы когда приехали, со стороны акимата был создан чат между оценщиками и акиматом, и велась переписка. Есть моменты, которые подтверждают сомнения оценщиков. Они пишут: "Нас кинут?" Со стороны акимата говорят, никто не собирается вас кидать", – добавила Зиновьева.

Позже выяснилось, что договоры акимат Петропавловска не зарегистрировал в казначействе. А значит документ не действителен, по сути, это просто бумага с печатями, заявила руководитель компании.

В акимате Петропавловска отрицать не стали, что действительно сегодня имеются судебные споры. И эта компания не одна.

"В период паводков 7 компаний в прошлом году производили работы по оценке имущества в дачном массиве, который был затоплен. В том числе и эта компания. В связи с тем, что денежные средства не были выделены на данный вид услуг, образовалась задолженность.

И некоторые компании из этих семи подали в экономический суд в гражданском порядке иск на городской акимат. На сегодняшний день идет судебный процесс, и уже когда будет вынесено решение суда, оно акиматом города будет исполнено", – сообщила пресс-секретарь акима Петропавловска Асем Айтулова.

Как рассказали оценщики, в этой финансовой истории они пострадали дважды. Ведь за выставленные акты и счета выполненных работ им по закону пришлось заплатить налоги. Хотя по факту деньги они не получили.

Сколько продлятся суды и как долго ждать возмещения своих затрат специалистам, в акимате Петропавловска не сообщили.

Напомним, весной 2024 года большая часть Казахстана пострадала от паводков. В нескольких регионах был объявлен режим чрезвычайной ситуации. Из зоны паводков было эвакуировано 120 тыс. человек.

На западе страны погибло больше 3,2 тыс. голов скота, гражданам были выплачены компенсации. Кроме того, 10,1 млрд тенге выплатило правительство казахстанским предпринимателям. Кроме того, пострадавшим казахстанцам давали отсрочки на оплату коммунальных услуг.

В октябре Токаев отвечал на вопрос, какие выводы были сделаны после беспрецедентных паводков в Казахстане.

В конце января глава МЧС Чингис Аринов сообщал, что в этом году под водой могут остаться больше 1220 населенных пунктов. А специалисты "Казгидромета" рассказывали, жителям каких регионов стоит опасаться паводков.