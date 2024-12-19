"Кто хотел вернуться, вернулся": сколько сейчас в Сирии казахстанцев, рассказали в МИД

Заместитель министра иностранных дел Алибек Бакаев в кулуарах СЦК рассказал, сколько казахстанцев продолжают оставаться в Сирии, передает NUR.KZ.

Алибек Бакаев сообщил, что в Сирии находятся более 30 граждан Казахстана.

"Более 30, если не ошибаюсь, 33 гражданина Казахстана. Не более. Мы с ними на связи.

Есть граждане, которые живут в Сирии. В основном это женщины. Они ранее вышли замуж за граждан Сирии, родили детей, и, когда началась революция, наш консул вышел с ними на связь, спросил, хотят ли они выехать на родину.

Тем, кто хочет вернуться, помогаем максимально. Те, кто хотел вернуться в Казахстан, уже вернулись, а кто остался - остался. Но с ними мы на постоянной связи", - отметил он.

По его словам, из Ближнего Востока и сектора Газа вернулись 129 человек, из Ливана - 69 граждан.

"Мы когда говорим, что эвакуируем только граждан РК, нужно учитывать и такой момент, что среди них есть люди с детьми другого гражданства - есть дети, которые вернулись с родителями", - резюмировал Бакаев.

Напомним, 8 декабря стало известно, что столица Сирии оказалась в руках повстанцев спустя менее, чем две недели после того, как они начали наступление и взяли под контроль несколько крупных сирийских городов.

После этого президент Сирии Башар Асад принял решение оставить президентский пост и покинул страну, дав указание осуществить передачу власти мирным путем.

Премьер-министр Сирии заявил, что готов принимать любые меры по "передаче" власти после того, как президент Башар Асад бежал из Дамаска, когда повстанцы вошли в столицу. Позже несколько российских СМИ, ссылаясь на собственные источники, сообщили, что Асад вместе с семьей прибыл в Москву. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин лично принял решение о предоставлении убежища Башару Асаду.

Президент США Джо Байден назвал произошедшее "актом справедливости", заявив, что теперь "многострадальный сирийский народ получил возможность построить лучшее будущее для своей гордой страны".

Позже сообщалось, что США и Турция пришли к согласию по вопросу урегулирования ситуации в Сирии и своих действий в этой стране.

Свергнувшие президента Башара Асада сирийские повстанцы назначили временным премьер-министром страны руководителя повстанческой администрации в провинции Идлиб Мухаммеда аль-Башира. Тем временем в морге одной из больниц Дамаска были обнаружены около сорока тел со следами пыток.

Отмечалось также, что сирийские повстанцы планируют закрыть печально известные тюрьмы, работавшие в стране во время правления режима Асада, и обнародовать список имен высокопоставленных лиц, обвиняемых в "причастности к пыткам сирийского народа". Лидер повстанцев Абу Мохаммед аль-Джулани, заявил, что распустит силы безопасности бывшего режима.