"Сирия не представляет угрозы миру". Лидер свергнувших Асада повстанцев дал интервью Би-би-си

Фактический лидер Сирии Ахмед аль-Шараа заявил, что страна истощена войной и не представляет угрозы для своих соседей или Запада. В интервью Би-би-си в Дамаске он призвал снять санкции с Сирии.

Это перевод материала международного редактора Би-би-си и специалиста по Ближнему Востоку Джереми Боуэна, опубликованного на сайте BBC News.

Аль-Шараа возглавил молниеносное наступление, в результате которого менее двух недель назад был свергнут режим Башара Асада. Он является лидером группировки "Хайят Тахрир аш-Шам" (ХТШ), доминирующей силы в повстанческом альянсе, и ранее был известен под своим боевым псевдонимом Абу Мухаммед аль-Джулани.

Он сказал, что ХТШ следует исключить из списка террористических организаций. В этот список группировку внесли ООН, США, ЕС, Великобритания, Россия и многие другие страны — ХТШ начинала свою деятельность, отколовшись от "Аль-Каиды" (также признана террористической и запрещена) в 2016 году.

Ахмед аль-Шараа сказал, что "Хайят Тахрир аш-Шам" не является террористической группировкой. Они не нападали на мирных жителей или гражданские районы, сказал он. На самом деле, они считают себя жертвами преступлений режима Асада. А с жертвами, по словам лидера повстанцев, нельзя обращаться так же, как с агрессорами.

Аль-Шараа отвергает подозрения, что он хочет превратить Сирию в подобие Афганистана. Он сказал, что эти страны очень разные, с разными традициями. Афганистан — это племенное общество. В Сирии, по его словам, другой менталитет. В частности, аль-Шараа сказал, что верит в необходимость образования для женщин.

"У нас в Идлибе университеты работают больше восьми лет. Я думаю, доля женщин в этих университетах — больше 60%", — сказал аль-Шараа.

На вопрос, будет ли в Сирии разрешен алкоголь, он ответил: "Есть много вещей, о которых я просто не вправе говорить, потому что это — юридические вопросы".

Аль-Шараа добавил, что в Сирии будет создан комитет из правоведов, который составит новую конституцию: "Решать будут они. И любой правитель или президент должен будет соблюдать закон".

На протяжении всего интервью одетый в гражданскую одежду лидер повстанцев выглядел расслабленным и старался успокоить тех, кто считает, что его группировка не порвала со своим экстремистским прошлым. Многие сирийцы ему не верят.

Действия новых правителей Сирии в ближайшие несколько месяцев покажут, какой страной они хотят видеть Сирию — и как хотят ею управлять.