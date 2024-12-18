В Сирии находят все больше массовых захоронений времен Асада. Опознавать останки будут еще долго

Менее чем в 10 км от оживленного центра Дамаска, в северо-западном пригороде Адра, участок пересохшей земли отгорожен цементными стенами.

Это перевод материала корреспондента Би-би-си Лины Синджаб, находящейся сейчас в Дамаске. Оригинал на английском языке можно прочитать здесь.

Подъезжая к нему, мы видим группу спасателей из гуманитарной организации «Белые каски». Они ищут массовые захоронения.

За последние несколько дней в интернете появились видеоролики о массовых захоронениях, в которых режим Башара Асада хоронил замученных до смерти в печально известных сирийских тюрьмах.

В Адре «Белые каски» обнаружили небольшую яму, в которой лежало несколько больших белых пластиковых пакетов, наполненных останками тел.

Полученное от них сообщение гласит: «Семь тел, восьмая могила, неизвестные».

Команда извлекала найденные останки, черепа и кости. Были собраны образцы ДНК. Останки были помещены в черные пластиковые мешки для документации и дальнейшего анализа.

Исмаэль Абдулла, один из спасателей, говорит, что на их плечи легло тяжелое бремя.

«Тысячи людей пропали без вести. Потребуется время — много времени, — чтобы узнать правду о том, что с ними произошло», — говорит он.

«Сегодня, получив звонок о том, что здесь может быть массовое захоронение, мы обнаружили в земле останки семи гражданских лиц».

Он добавляет, что были проведены все необходимые процедуры, «чтобы в будущем можно было идентифицировать тех людей, которые были убиты». Эта команда — одна из немногих, прошедших обучение по документированию и сбору судебно-медицинских доказательств.

Считается, что с 2011 года в Сирии пропало более 100 тыс. человек.

За последнюю неделю свергнувшая Асада повстанческая группировка «Хайят Тахрир аш-Шам» открыла тюрьмы и центры содержания под стражей по всей Сирии.

Правозащитные группы пришли к выводу, что более 80 тыс. пропавших без вести мертвы. Еще 60 тыс. человек, по данным базирующегося в Великобритании Сирийского центра мониторинга прав человека (SOHR), были замучены до смерти.

Местные жители, как и базирующаяся в США неправительственная организация Сирийская чрезвычайная оперативная группа (SETF), сообщают о все большем количестве мест массовых захоронений по всей Сирии.

Правозащитная группа Human Rights Watch утверждает, что такие могилы необходимо сохранить и тщательно исследовать.

По данным SETF, в городе Кутайфа, расположенном к северо-западу от Дамаска, находится массовое захоронение, в котором могут находиться тела по меньшей мере 100 тыс. человек, убитых правительством Асада.

Один из местных жителей, бывший свидетелем захоронения тел за годы гражданской войны в Сирии, рассказывает, что они были упакованы в контейнеры-рефрижераторы, привезенные силами безопасности.

Могилы заполняли телами, а затем это место разравнивали бульдозеры, рассказал он Би-би-си.

Религиозный лидер Кутайфы Абдул Кадер аль-Шейха стал свидетелем одного из таких массовых захоронений. По его словам, тайная полиция попросила его руководить погребением. Он попытался провести религиозные обряды для мертвых и молился за них.

Он рассказал мне, что на этих 30 квадратных метрах похоронено не менее 100 человек. После этого полиция больше его не вызывала.

«Они называли их террористами, не заслуживающими погребения. Они не хотели, чтобы кто-то был свидетелем того, что они делали», — говорит Шейха.

Тайная полиция не позволяла людям проходить мимо мест массовых захоронений или даже выглядывать из окон, когда они проводили погребение, рассказал мне другой свидетель, которого заставили принять участие в захоронении останков.

По словам очевидца, в пригородах Дамаска существует множество таких массовых захоронений. В Хуссейнии, на дороге, ведущей в аэропорт Дамаска, спутниковые снимки показывают различия в рельефе в тех районах, где были обнаружены массовые захоронения.

После падения режима Асада тысячи сирийцев бросились в тюрьмы и центры содержания под стражей, чтобы разыскать своих пропавших близких. Они хотят ясности в том, что стало с их близкими, и возможности почтить память погибших достойным погребением.

В одном из центров содержания под стражей на земле были разбросаны сотни удостоверений личности сирийцев, задержанных силами безопасности Асада. Одна женщина все еще искала своего брата, пропавшего в 2014 году. Отец искал своего сына, задержанного в 2013 году. Никто не готов бросить поиски.

Однако обнаружение и охрана массовых захоронений, а также идентификация находящихся в них тел — задачи, которые в настоящее время под силу лишь немногим сирийцам. Для этого срочно требуются международные эксперты.