Референдум по АЭС в Казахстане: Генпрокуратура обратилась к казахстанцам с предупреждением

В Генеральной прокуратуре сделали заявление в связи с незаконными опросами в преддверии референдума по строительству АЭС в Казахстане, передает NUR.KZ со ссылкой на надзорный орган.

Как сообщается в Telegram-канале Генпрокуратуры РК, порядок подготовки и проведения референдума детально регламентирован Конституционными законами "О республиканском референдуме" и "О выборах в Республике Казахстан".

"Опрос общественного мнения, связанного с республиканским референдумом, должен проводиться в период его подготовки и проведения в соответствии с требованиями, установленными Конституционным законом "О выборах в Республике Казахстан".

Опрос вправе проводить юридические лица, зарегистрированные в соответствии с законодательством, имеющие не менее 5 лет опыта по проведению опросов общественного мнения, предварительно уведомив об этом в письменном виде ЦИК с приложением копий соответствующих документов", – говорится в сообщении.

В уведомлении, направляемом в ЦИК, указываются сведения о специалистах, принимающих участие в проведении опроса и имеющих опыт работы в этой сфере, о регионах, в которых будут проводиться опросы общественного мнения, о применяемых методах анализа.

Опубликование результатов опросов общественного мнения в СМИ, на онлайн-платформах не допускается в течение 5 дней до дня голосования и в день голосования.

Запрещается проводить опрос общественного мнения в день выборов в помещении или пункте для голосования. За нарушение данных требований установлена административная ответственность по статье 120 КоАП.

"С первых дней подготовки к референдуму органами прокуратуры отмечены факты нарушений требований указанных законодательных актов.

На сегодня установлено 8 фактов незаконных опросов общественного мнения, связанных с республиканским референдумом. В шести случаях их провели физические лица, в двух – юридические лица, предварительно не уведомившие Центральную комиссию референдума", – сообщили в прокуратуре.

Отмечается, что к ответственности уже привлечены четверо граждан и два юридических лица. Их оштрафовали. По остальным также ведется работа по их привлечению к ответственности.

"Свое мнение по вопросу, вынесенному на референдум, граждане и общественные объединения вправе выразить в ходе агитации на собраниях, митингах, сходах граждан, в СМИ в рамках закона", – предупредили в надзорном органе.

Период агитации начался с 3 сентября и продлится до 4 октября 2024 года. В предшествующий день и в день референдума, то есть 5 и 6 октября 2024 года, она запрещена.

Все агитационные печатные материалы должны содержать сведения об организации, выпустившей их, месте печатания и тираже, лицах, ответственных за их выпуск. Распространение анонимных агитационных материалов запрещено.

"Не допускается вывешивание агитационных материалов на памятниках, обелисках, зданиях и сооружениях, имеющих историческую, культурную или архитектурную ценность, а также в помещении для голосования", – предупредили казахстанцев.

Под запретом агитация насильственного изменения конституционного строя, нарушения целостности республики, подрыва безопасности государства, войны, социального, расового, национального, религиозного, сословного и родового превосходства, а также культа жестокости и насилия.

"В соответствии с Конституцией органы прокуратуры будут обеспечивать надзор за соблюдением законности на всех стадиях проведения референдума.

Генеральная прокуратура призывает граждан, общественные организации и СМИ в ходе подготовки и проведения республиканского референдума строго соблюдать действующее законодательство", – заключили в ведомстве.

Вопрос строительства АЭС в Казахстане

Об идее построить АЭС президент Касым-Жомарт Токаев говорил еще в прошлогоднем послании народу страны. В своем обращении он подчеркнул, что развитие атомной энергетики стало особо важным экономическим и политическим аспектом.

В октябре 2023 года в Минэнерго поделились, что могут построить помимо АЭС в Казахстане. Один из рассматриваемых вариантов – малый модульный реактор, который предлагают американские специалисты.

В ноябре того же года глава Минэнерго рассказал, когда выберут компанию, которая построит АЭС. А в декабре стала известна примерная сумма, которую планируют потратить на строительство первой в Казахстане АЭС.

В январе этого года вице-министр энергетики Сунгат Есимханов ответил на опасения казахстанцев, что проект АЭС может повторить участь проекта LRT.

Недавно гендиректор "Казахстанских атомных электростанций" Тимур Жантикин назвал компании, которые могли бы поставить технологии для АЭС, а министр энергетики Алмасадам Саткалиев сделал заявление касательно строительства станции.

2 сентября президент Касым-Жомарт Токаев подписал указ о проведении 6 октября республиканского референдума по вопросу строительства АЭС.

Позже стало известно, что на референдум по АЭС в Казахстане планируется направить около 15,5 млрд тенге.