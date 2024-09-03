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Сколько человек примут участие в референдуме по строительству АЭС в Казахстане

Опубликовано:

АЭС
АЭС. Иллюстративное фото: pixabay.com

Зампредседателя Центральной комиссии референдума Константин Петров на брифинге рассказал, сколько человек примут участие в голосовании по вопросу строительства АЭС в Казахстане, передает корреспондент NUR.KZ.

Константин Петров отметил, что всего в республиканском референдуме будет два типа участков: созданные по месту жительства граждан и созданные в местах временного пребывания граждан.

"Общее количество участков референдума - 10 327, в том числе 9 709 участков по месту проживания и 618 месту временного пребывания. В том числе 78 участков за пределами Казахстана в 63 странах мира. Общее число задействованных членов комиссий референдума составляет 70 049. По состоянию на 1 июля 2024 года в целом по стране 12 176 968 граждан имеют право быть включенными в список для участия в референдуме", - отметил он.

По его словам, эта цифра не является окончательной, однако она будет взята в качестве основы.

"Акиматы на местах учтут динамику населения за июль-август и учтут все те заявления, которые будут поданы от студентов, временно проживающих, вахтовиков, для того, чтобы по факту обеспечить наиболее полное и однократное включение каждого гражданина в список участников референдума", - заверил спикер.

Референдум по вопросу строительства АЭС в Казахстане

Вчера президент Касым-Жомарт Токаев во время Послания народу Казахстана заявил, что референдум по АЭС в Казахстане пройдет 6 октября.

"Предстоящий референдум станет еще одним проявлением широкого общенационального диалога и ярким примером реализации концепции "слышащего государства". По сути, такими шагами мы формируем новую общественно-политическую культуру, закладываем новые стандарты принятия ключевых государственных решений", - сказал президент.

Также глава государства подписал указ о проведении 6 октября республиканского референдума по вопросу строительства АЭС.

Сегодня на заседании ЦИК заместитель председателя озвучил график, по которому будет проходить подготовка и проведение референдума в Казахстане по вопросу строительства АЭС.

Также в ЦИК сообщили о планируемых тратах в 15,5 млрд тенге на организацию и проведение референдума.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2156598-skolko-chelovek-primut-uchastie-v-referendume-po-stroitelstvu-aes-v-kazahstane/

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