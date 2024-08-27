Как строительство АЭС обезопасят от коррупции, объяснил министр Саткалиев

Глава Министерства энергетики сегодня на брифинге в кабмине рассказал, не постигнет ли АЭС участь LRT и других крупных проектов в плане коррупции, передает корреспондент NUR.KZ.

Журналисты поинтересовались, не разворуют ли деньги, выделенные на строительство атомной электростанции, и в итоге не получат ли казахстанцы очередной сомнительный проект.

"Я уверен, что для атомной станции многоуровневый механизм контроля минимизирует максимально все риски любых неправовых действий. То есть я, как министр, максимально буду этому способствовать и постоянно отчитываться перед обществом, в том числе перед журналистским сообществом о принимаемых решениях", - пообещал Алмасадам Саткалиев.

Он отметил, что все, что относится к строительству атомной станции, как правило, абсолютно прозрачно и для общества, и для проверяющих институтов, потому что вопросы ядерной безопасности - это не вопросы одной страны.

"Любой ядерный объект при строительстве, проектировании и эксплуатации находится под постоянным контролем международных финансовых организаций. Это и МАГАТЭ, Всемирная ассоциация атомной энергетики. Есть ассоциации пользователей атомной энергии, эксплуатантов. Есть европейская ассоциация атомной промышленности. Они имеют беспрепятственный доступ на любой стадии. За счет этого обеспечивается международное признание", - подчеркнул глава Минэнерго.

Ранее сегодня гендиректор "Казахстанских атомных электростанций" Тимур Жантикин назвал компании, которые могли бы поставить технологии для АЭС, а Саткалиев сделал заявление касательно строительства станции.

Между тем сегодня Токаеву направили на рассмотрение проект указа по референдуму по строительству АЭС.

Напомним, 1 сентября 2023 года президент РК Касым-Жомарт Токаев выступил с посланием народу Казахстана. В своем обращении глава государства подчеркнул, что развитие атомной энергетики стало особо важным экономическим и политическим аспектом. В связи с этим он предложил решить вопрос строительства АЭС посредством проведения общенационального референдума.

В октябре 2023 года в Минэнерго поделились, что могут построить помимо АЭС в Казахстане. Один из рассматриваемых вариантов - малый модульный реактор, который предлагают американские специалисты.

В ноябре того же года глава Минэнерго рассказал, когда выберут компанию, которая построит АЭС. А в декабре стала известна примерная сумма, которую планируют потратить на строительство первой в Казахстане АЭС.

В январе этого года вице-министр энергетики Сунгат Есимханов ответил на опасения казахстанцев о том, что проект АЭС может повторить участь проекта LRT.

В конце июня президент Токаев объявил, что референдум по строительству АЭС пройдет осенью текущего года. Точную дату определит правительство Казахстана.

А глава ЦИК, комментируя расходы на референдум, заявил, что на него уйдут "миллиарды тенге".