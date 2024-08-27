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Референдум по строительству АЭС: Токаеву на рассмотрение направили проект указа

Опубликовано:

АЭС
Иллюстративное фото: pixabay.com

На заседании казахстанского правительства проголосовали за проект указа ""О проведении республиканского референдума" и направили его на рассмотрение президенту, передает корреспондент NUR.KZ.

"Уважаемый Олжас Абаевич! Уважаемые коллеги! Предлагаю вынести на рассмотрение проект постановления правительства об инициировании республиканского референдума по вопросу строительства АЭС в Казахстане и внесении проекта Указа президента Республики Казахстан "О проведении республиканского референдума" на рассмотрение президента.

Посредством референдума граждане Казахстана смогут принять решение о будущем нашей страны, основанном на стабильном, эффективном и безуглеродном источнике энергии. Прошу поддержать", - заявил на заседании министр энергетики Алмасадам Саткалиев.

Премьер-министр Олжас Бектенов заявил, что Казахстан не может оставаться в стороне от источников стабильного энергоснабжения, альтернативы которым в стране нет, а затем вынес на голосование вышеуказанный проект указа о референдуме - министры проголосовали "за".

"В этой связи предлагаю проголосовать за представленный проект постановления правительства. Голосуем. Принято. Поручаю Министерству энергетики совместно с аппаратом правительства внести проект указа в Администрацию президента", - озвучил решение Олжас Бектенов.

Напомним, 1 сентября 2023 года президент РК Касым-Жомарт Токаев выступил с посланием народу Казахстана - "Экономический курс Справедливого Казахстана". В своем обращении глава государства подчеркнул, что развитие атомной энергетики стало особо важным экономическим и политическим аспектом. В связи с этим, он предложил решить вопрос строительства АЭС посредством проведения общенационального референдума.

В октябре 2023 года в Минэнерго поделились, что могут построить помимо АЭС в Казахстане. Один из рассматриваемых вариантов - малый модульный реактор, который предлагают американские специалисты.

В ноябре того же года глава Минэнерго рассказал, когда выберут компанию, которая построит АЭС в Казахстане. А в декабре стала известна примерная сумма, которую планируют потратить на строительство первой в Казахстане АЭС.

В январе этого года вице-министр энергетики Сунгат Есимханов ответил на опасения казахстанцев о том, что проект АЭС может повторить участь проекта LRT.

В конце июня президент Токаев объявил, что референдум по строительству АЭС пройдет осенью текущего года. Точную дату определит правительство Казахстана.

А глава ЦИК, комментируя расходы на референдум, заявил, что на него уйдут "миллиарды тенге".

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2153760-referendum-po-stroitelstvu-aes-na-rassmotrenie-tokaevu-napravili-proekt-ukaza-iz-pravitelstva/

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