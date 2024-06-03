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Токаев принял Ерболата Досаева

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Касым-Жомарт Токаев и Ерболат Досаев
Касым-Жомарт Токаев и Ерболат Досаев. Фото: akorda.kz

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял акима Алматы Ерболата Досаева и дал ему ряд поручений, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

Глава государства заслушал доклад о предварительных итогах социально-экономического развития Алматы за январь-апрель 2024 года.

Президенту было доложено, что за отчетный период базовые отрасли экономики Алматы демонстрировали высокие темпы роста. В частности, объемы услуг транспорта выросли на 17,5%, строительства – на 5,7% и связи – на 4,4%. В экономику мегаполиса привлечено 360 млрд тенге частных инвестиций, рост составил 5,8%.

Касым-Жомарт Токаев был проинформирован, что в апреле текущего года годовая инфляция в Алматы замедлилась до 9,1%. С начала года создано 19,5 тыс. рабочих мест, что позволило снизить уровень безработицы до 4,7%.

Ерболат Досаев сообщил о принимаемых мерах по обеспечению стабильным водоснабжением в проблемных районах мегаполиса. В феврале 2024 года начато создание резервной схемы водоснабжения верхней части города, строительство планируется завершить до 1 июля текущего года. Был введен в эксплуатацию резервуар чистой воды "Балхаш", с которого начата подача воды в микрорайоны Юбилейный, Каменское плато и другие.

Президенту также представлена информация о ходе реализации пула проектов в рамках формирования Транспортного каркаса города Алматы.

По итогам встречи глава государства поручил продолжить работу по привлечению инвестиций в рамках диверсификации экономики Алматы, обеспечению стабильности цен и дальнейшему снижению инфляции. Также отмечена необходимость держать на особом контроле ситуацию с водоснабжением мегаполиса.

Визит Токаева в Алматы

Напомним, глава государства прибыл в южный мегаполис 31 мая.

В первый день своей рабочей поездки он осмотрел новый терминал аэропорта, встретился с учеными, а также вручил жилищные сертификаты молодым ученым.

Позже Касым-Жомарт Токаев посетил Центр детской неотложной медицинской помощи и фестиваль Jas Galym. Science Quest, а также принял директора Центра перинатологии и детской кардиохирургии Гульнар Нурланову.

Сегодня глава государства провел общую встречу со спикерами палат парламентов стран ОДКБ, а позже лично побеседовал с председателем Госдумы РФ Вячеславом Володиным.

Еще Касым-Жомарт Токаев встретился с гендиректором Всемирной торговой организации Нгози Оконджо-Ивеалой.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2111466-tokaev-prinyal-erbolata-dosaeva/

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