Токаев лично встретился с главой Госдумы России

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев сегодня принял председателя Государственной думы России Вячеслава Володина, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

Касым-Жомарт Токаев провел встречу с председателем Государственной думы России Вячеславом Володиным, находящимся в Казахстане для участия в заседании Совета Парламентской Ассамблеи ОДКБ.

В ходе встречи были обсуждены перспективы укрепления многопланового казахско-российского стратегического партнерства и союзничества. Собеседники затронули актуальные вопросы торгово-экономического, культурно-гуманитарного сотрудничества, а также перспективы евразийской интеграции.

Президент особо отметил важную роль законодательных органов в укреплении всестороннего сотрудничества между странами.

Касым-Жомарт Токаев призвал к дальнейшему развитию межпарламентских связей в рамках многостороннего сотрудничества и расширения всего комплекса двустороннего партнерства в интересах и на благо братских народов Казахстана и России.

Вячеслав Володин. Фото: Акорда

Также сегодня президент провел общую встречу со спикерами палат парламентов стран ОДКБ. Он высказался, в том числе, о конфликте на Ближнем Востоке и ситуации в Афганистане.

Отметим, в эти дни в Алматы проходит ряд мероприятий в рамках ОДКБ.

Напомним, что с 1 января 2024 года Казахстану перешло председательство в ОДКБ. При этом с начала 2023 года ее генеральным секретарем назначен Имангали Тасмагамбетов.