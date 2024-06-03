Токаев встретился с Генеральным директором ВТО и наградил ее орденом "Достық"

Сегодня глава государства Касым-Жомарт Токаев встретился с Генеральным директором ВТО Нгози Оконджо-Ивеалой, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

Приветствуя Нгози Оконджо-Ивеалу, президент отметил, что Казахстан придает большое значение расширению сотрудничества со Всемирной торговой организацией.

"Мы уверены, что под вашим руководством международная многосторонняя торговая система претерпит глубокую трансформацию, направленную на устранение существующих торговых барьеров и создание равных условий. Ваш визит в Алматы чрезвычайно важен. Пользуясь случаем, я хотел бы выразить вам признательность за тесное сотрудничество. Для Казахстана было большой ответственностью и честью председательствовать на 12-й Министерской конференции, в ходе которой члены ВТО смогли принять важные решения о реформировании Организации", – сказал Президент.

️Как отметил Глава государства, несмотря на растущий глобальный протекционизм и торговые ограничения, Казахстан стремится укрепить свои позиции в качестве страны с открытой экономикой. В настоящее время наша страна ведет торговлю со 180 странами. За последние 3 года объем внешней торговли Казахстана увеличился на 53%, достигнув 160 миллиардов долларов.

Президент сообщил, что недавно подписал указ о мерах по либерализации экономики, направленный на усиление честной конкуренции, защиту свободы предпринимательства и сокращение участия государства в экономике.

Касым-Жомарт Токаев встретился с Нгози Оконджо-Ивеалой. Фото: Акорда

Нгози Оконджо-Ивеала высоко оценила вклад, который Казахстан в качестве председателя 12-ой Министерской конференции ВТО внес в принятие ключевых решений в области международной торговли

В ходе встречи глава государства подчеркнул, что проходящий в эти дни в Алматы Форум по торговой политике Центральной Азии имеет важное значение для продвижения регионального экономического сотрудничества, а также интеграции стран региона в многостороннюю торговую систему.

Глава государства наградил Нгози Оконджо-Ивеалу орденом "Достық" II степени в знак признания ее заслуг в деле укрепления системы многосторонней торговли и глобальной роли Всемирной торговой организации.

На официальном сайте ООН говорится, что Всемирная торговая организация (ВТО), созданная в 1995 году, заменила собой Генеральное соглашение по тарифам и торговле (ГАТТ) в качестве единственного международного органа, занимающегося глобальными правилами торговли между государствами.

Она не является специализированным учреждением, но у нее существуют механизмы и практика сотрудничества с Организацией Объединенных Наций.

Задачи ВТО состоят в оказании помощи в упорядочении процесса торговли в рамках системы, основанной на определенных правилах; объективном урегулировании торговых споров между правительствами; организации торговых переговоров. В основе этой деятельности лежат 60 соглашений ВТО — основные правовые нормы политики международной коммерции и торговли.

Принципы, на которых основаны эти соглашения, включают отсутствие дискриминации (режим наиболее благоприятствуемой нации и положение о национальном режиме), более свободные условия торговли, поощрение конкуренции и дополнительные положения для наименее развитых стран. Одной из целей ВТО является борьба с протекционизмом.