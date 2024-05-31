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Токаев: Нам необходимо войти в число ведущих, а не ведомых стран

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Женщина-ученый в лаборатории проводит опыты
Женщина-ученый. Иллюстративное фото: Freepik

Президент РК Касым-Жомарт Токаев во время встречи с казахстанскими учеными заявил, что страна нуждается в специалистах, способных выдержать глобальную конкуренцию, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

Сегодня президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев встретился с учеными в центре "Ғылым ордасы" в Алматы.

"У страны, которая полагается только на сырье, нет будущего. Нам нужны ученые, инженеры, изобретатели. Наши специалисты должны быть образованными и квалифицированными, чтобы выдерживать глобальную конкуренцию.

В этот сложный период, когда обострилось соперничество между государствами во всех сферах, наша страна начала переход к новой модели экономики. Мы приступили к созданию справедливой, инклюзивной и конкурентоспособной экономики. В ее основе должны быть наука и инновации", - сказал президент РК.

Касым-Жомарт Токаев отметил, что Казахстану необходимо войти в число ведущих, а не ведомых стран.

"Одним словом, следует повышать наш научный потенциал. В целом, работа в этом направлении ведется. На заседании Национального совета по науке и технологиям я дал ряд конкретных поручений. Решение всех проблем осуществляется под моим непосредственным контролем.

В настоящее время в Парламенте рассматривается законопроект "О науке и технологической политике". Вчера сенат одобрил его в первом чтении. Это очень важный и долгожданный документ. Необходимо совершенствовать систему управления наукой. Особую важность приобретает вопрос социальной поддержки ученых. Поэтому в законе будут максимально учтены интересы научного сообщества", - сказал глава государства.

Напомним, в апреле Касым-Жомарт Токаев назвал слабую сторону казахстанских вузов. По его мнению, о системных проблемах университетской науки свидетельствуют и низкие показатели в авторитетных международных рейтингах.

"Университеты и научные организации должны стать стратегическим центром, вносящим значительный вклад в социально-экономическое развитие страны. Поэтому поручаю правительству разработать специальную программу", – заявлял президент РК.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2110347-tokaev-nam-neobhodimo-voyti-v-chisle-vedushchih-a-ne-vedomyh-stran/

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